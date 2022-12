Ici tout commence du 14 décembre 2022 : David prépare sa vengeance (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 554 d'Ici tout commence ce mercredi 14 décembre, David trafique un verre pour le concours. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 554 d'Ici tout commence du 14 décembre, tandis que Lisandro s'entraîne avec Ambre et Deva pour la prochaine épreuve du concours consistant à créer un cocktail en accord avec un plat mystère, David n'arrête pas de penser à Deva. Persuadé qu'il a sa chance avec elle, il débarque en cuisine, mais il n'est clairement pas le bienvenu et Lisandro exige qu'il s'en aille. D'une humeur de chien, David fait tomber un bocal qui se brise. Il a alors une idée. Il fait chauffer un verre au four avant de le refroidir brutalement dans de l'eau glacée. Le choc thermique a rendu le verre extrêmement fragile, à tel point qu'il se brise dans sa main. Serait-ce sa vengeance contre Lisandro ?

En parallèle, toujours dans cet épisode d'Ici tout commence, au coffee shop, Séverine demande à Joachim de passer une semaine avec elle et ses amies sur un bateau. Il refuse et la conversation tourne mal. Ayant entendu les propos de Séverine, Gaëtan comprend que Joachim est escort. Ce dernier lui explique qu'il a toujours réussi à garder le secret et a préféré faire croire à Clotilde que Séverine était sa maîtresse plutôt que sa cliente. Il avait arrêté ce travail quand ils étaient en couple, mais le besoin d'argent l'a fait replonger car il doit payer les études de Marta à l'étranger. Plus tard, assise à la terrasse d'un café, Charlène voit Joachim sortir d'un hôtel avec une femme qui lui tend une enveloppe. Le secret de Joachim est donc en danger.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé le mercredi 14 décembre sur TF1, c'est l'anniversaire de Salomé. En classe, Enzo lui demande ce qu'elle voudrait faire pour fêter ça. Bien qu'elle préfère rester au calme, Thomas, qui a tout entendu, lui propose de déjeuner ensemble. À la fin de la journée, alors que l'élève et le professeur arrivent main dans la main à la coloc, ils ont la surprise de tomber sur les amis de Salomé qui lui ont préparé une fête. Heureusement, la jeune femme trouve une excuse vraisemblable pour expliquer à Kelly la présence de Thomas. Alors que la fête bat son plein, Kelly remarque que ses parents ont l'air de se rapprocher et décide de mettre une musique romantique qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Ignorant que Salomé est au supplice, Kelly se réjouit ouvertement de les voir aussi proches.