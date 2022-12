Ici tout commence dès le 19 décembre 2022 : avec qui Eliott se met en couple ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 19 décembre, Eliott choisit Jude, sans pour autant s'éloigner de Greg. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 16 décembre 2022 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 19 décembre, Greg offre à Eliott le food truck dont il rêvait, mais ne voulant pas se sentir redevable envers son ex, Eliott refuse ce cadeau. Entre Greg et Jude, il a fait son choix, et il le fait savoir à Jude en l'embrassant passionnément. De mauvaise humeur suite à ce refus, Greg se montre tyrannique avec sa brigade et Eliott se propose pour le seconder afin de le gérer et ne pas gâcher le menu de Noël. Mais il a été clair : il n'y aura aucune ambiguïté entre eux… Vraiment ? Il semblerait pourtant que la semaine prochaine, les deux ex finiront par se retrouver.

En parallèle, toujours dans les épisodes d'ITC à partir du lundi 19 décembre, bien que Thomas soit persuadé que Laetitia ne ressent que de la nostalgie à son égard, Salomé n'en est pas si sûre et s'en veut de ne pas avoir réussi à lui parler de sa relation avec le professeur. D'ailleurs, son malaise grandit quand Laetitia lui avoue qu'elle est troublée par Thomas, pire encore, qu'elle n'arrive pas à se le sortir de la tête. De son côté, Thomas reçoit une proposition inattendue : Teyssier lui offre un poste de professeur permanent à l'institut. Acceptera-t-il ?

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés la semaine du 19 décembre sur TF1, après sa rupture avec Deva, Souleymane se montre clair avec la jeune femme, il veut qu'elle reste loin de lui car il pense qu'elle est attirée par David. Multipliant les tentatives pour la séduire, David l'invite à s'amuser plutôt que de se morfondre. Deva n'a pas la tête à ça et décline l'invitation, mais elle finit par le rejoindre dans un bar pour enchaîner les verres. Cherche-t-elle seulement à noyer son chagrin ou a-t-elle des sentiments pour David ?