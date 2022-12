Ici tout commence du 22 décembre 2022 : Eliott et Greg se retrouvent (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 562 d'Ici tout commence ce jeudi 22 décembre, Eliott rompt avec Jude et reprend son histoire avec Greg. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 562 d'Ici tout commence du 22 décembre 2022, considérant qu'il y a trop de tensions entre Greg et son second, Benoît Delobel décide qu'il faut mieux qu'Eliott quitte la brigade. Plus tard, la mère de Greg pousse Eliott à tourner la page et à prendre ses distances avec son fils, mais il n'y arrive pas. De plus, il confie à Hortense qu'il n'a pas de papillons dans le ventre quand il pense à Jude… il décide donc de rompre avec lui. De son côté, Greg tente de se convaincre qu'il doit passer à autre chose, mais alors qu'il est allé récupérer le food truck aux marais, Eliott le retrouve par hasard. Après sa rupture, il pensait justement à lui. Sans Greg, sa vie est fade. Les deux ex se déclarent leur amour et s'embrassent passionnément, scellant ainsi leurs retrouvailles.

En parallèle, Kelly avoue à Thomas qu'elle aimerait passer plus de temps avec lui. Salomé comprend qu'il est à deux doigts de craquer et le pousse à accepter le poste de professeur. Dans l'épisode d'ITC du 22 décembre, désireuse d'un rapprochement avec Thomas, Laetitia demande à Salomé de se renseigner sur sa vie sentimentale. Celle-ci joue le jeu, mais elle a l'impression de planter un couteau dans le dos de sa sœur. Décidé à mettre les choses au clair avec Laetitia, Thomas finit par lui dire qu'il voit quelqu'un.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le jeudi 22 décembre sur TF1, Axel dit à sa mère qu'il a vu tomber le bracelet qu'il lui a offert de la poche de Joachim. Il voudrait comprendre ce qui se passe entre eux. Lola le rassure, ce n'était qu'une aventure d'un soir, elle avait besoin d'un moment à elle. Les retrouvailles avec Philippe ne sont pas très chaleureuses, d'autant plus qu'il se montre suspicieux quand il voit sa femme et Joachim discuter dans le parc de l'institut. L'escort vient de rendre son bracelet à Lola. Mais Constance fait une gaffe en évoquant le bijou, supposément perdu à une autre occasion. Il n'en fallait pas plus pour éveiller les soupçons de Philippe.