Résumé de Demain nous appartient épisode 1354 du 2 février 2023

Dans l'épisode 1354 de Demain nous appartient du jeudi 2 février 2023, l'homme qui a fait chanter François et Patrick est retrouvé mort dans sa voiture. Résumé.

Dans l'épisode 1354 de DNA du jeudi 2 février, François raconte ce qui s'est passé à la police concernant son altercation avec l'homme qui l'a fait chanter et se dispute avec Charlie quand il lui avoue tout. Cette dernière lui en veut de ne pas l'avoir écoutée. En parallèle, Martin convoque Patrick. Pourquoi n'a-t-il pas parlé du mail de menace qu'il a reçu ? Tandis que sa femme est persuadée qu'il a tué Alain, Patrick clame son innocence. L'enquête avance, Nordine et Mélanie parviennent à identifier le maître chanteur sur la vidéosurveillance d'un cybercafé. Ils se rendent chez lui et font une macabre découverte : ils le retrouvent mort dans sa voiture.

Ailleurs à Sète, Rayane se montre toujours plus prévenant envers Jack. Tandis que ce dernier est allé faire une visite de contrôle à l'hôpital, il demande de ses nouvelles à Lizzie et finit même par le rejoindre. Jack est pessimiste, on lui a dit qu'il fallait patienter et que la possibilité qu'il reste aveugle toute sa vie n'était pas à écarter… Rayane a une surprise pour lui : il lui a apporté une canne d'aveugle personnalisée, pour qu'il se débrouille tout seul en attendant d'aller mieux. Il explique à Jack comment s'en servir, l'occasion d'un certain rapprochement entre les deux ados. Dans l'épisode de DNA du 2 février, Jack est content d'avoir passé l'après-midi avec Rayane, mais sa mère et son frère ont un peu de mal à accepter de le voir rentrer chez lui avec une canne d'aveugle.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 2 février sur TF1, vexé par la réaction d'Adèle lorsqu'ils se sont croisés au cimetière, Bart ne veut plus la revoir et regrette même d'avoir entamé une correspondance avec elle. Il jure à Roxane et Sara qu'il veut passer à autre chose. La policière avait pourtant réussi à dénicher son numéro sur Internet… Finalement, ce ne sera pas utile car, surprise ! Adèle se présente de son propre chef au Spoon, elle s'excuse d'être partie en courant et propose à Bart de se voir le lendemain.