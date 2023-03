Ici tout commence du 16 mars 2023 : Rose à la tête de l'Institut (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 622 d'Ici tout commence ce jeudi 16 mars, Rose est nommée directrice intérimaire et les noms des membres du Cercle sont révélés. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 622 d'Ici tout commence du 16 mars, à l'initiative d'Antoine, Rose se présente face à Louis pour diriger temporairement l'Institut. Soutenue par Clotilde et Emmanuel, elle prendra la tête de l'école dès le lendemain. En aparté, Rose rassure sa sœur, elle n'a pas l'intention d'occuper le poste sur le long terme et la soutiendra le moment venu. Pour Emmanuel, cette nomination n'est pas un hasard, il se méfie de Clotilde qu'il voit déjà s'installer à son bureau. De leur côté, les membres du Cercle sont inquiets, un nouveau message anonyme révélant leurs noms a été envoyé. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que leurs secrets ne soient dévoilés. Questionné par Clotilde, Ferigno ne semble pas être responsable, mais il envoie un message à l'un de ses contacts. Qui est derrière tout ça ? Pour faire bloc et avoir un coup d'avance, Ambre propose à ses camarades de se révéler leurs secrets, mais Enzo, Vic et Mehdi refusent. Qu'ont-ils fait de si grave ?

En parallèle, Greg ayant des problèmes avec son second à Tokyo, Eliott est bien décidé à convaincre Teyssier de le laisser aller lui prêter main forte avant de revenir passer ses examens. Teyssier refuse mais finit par lui proposer de lui prouver qu'il le mérite en sortant un dessert digne de la carte du double A. Dans l'épisode d'ITC du jeudi 16 mars, Eliott réussit l'épreuve, Teyssier et Antoine son bluffés. Etonné d'avoir obtenu tout ce qu'il voulait, Eliott apprend par la suite que Teyssier avait reçu un coup de fil de Benoît Delobel lui expliquant à quel point cette expérience serait enrichissante pour l'élève. Il avait donc pris sa décision avant de lui faire passer cette épreuve. Mais tout ce qui importe, c'est qu'Eliott pourra rejoindre Greg sans renoncer à son diplôme.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 16 mars sur TF1, constatant que Laetitia et Zacharie se querellent sans arrêt, Gaëtan cherche une excuse pour ne pas venir manger avec eux alors qu'il est invité avec Salomé. Cette dernière pense que ça ne sera pas si terrible, mais le couple lui prouve le contraire en se disputant ostensiblement lors du déjeuner. Elle fait part de son inquiétude à Laetitia qui minimise les faits et lui assure que tout va bien. Après la dispute vient le meilleur : la réconciliation. Elle va d'ailleurs faire mariner un peu Zacharie afin de rendre encore plus intenses leurs retrouvailles.