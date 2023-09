"Les bracelets rouges" de retour pour une saison 4, pourquoi le casting a changé ?

La saison 4 des "Bracelets rouges" est diffusée sur TF1 ce lundi 11 septembre à 21h10. De nouveaux patients malades arrivent à l'hôpital pour ce reboot.

"Les bracelets rouges" sont de retour. Trois ans après la fin de la saison 3, une quatrième saison est lancée sur TF1 ce lundi 11 septembre. A partir de 21h10, les téléspectateurs vont pouvoir suivre le destin de nouveaux personnages Benji, atteint d'une maladie dégénérative, Gabriel qui est en rééducation après avoir subi un drame personnel, Nathan qui a perdu la vue suite à un accident, Emma qui souffre d'insuffisance rénale et Zoé, admise suite à une facture qui révèlera une maladie bien plus grave.

C'est donc une nouvelle bande qui se forme dans l'hôpital des "Bracelets rouges", et un casting presque entièrement renouvelé, à l'exception du personnel médical. Ainsi, on ne retrouvera pas Roxane, Clément, Thomas ou encore Medhi, les protagonistes des trois premières saisons de la série à succès. Logique, quand certains des personnages sont décédés au cours des épisodes, et que d'autres, enfin guéris, ont pu quitter l'hôpital. Nicolas Cuche, scénariste et réalisateur sur les trois premières saisons, expliquait ainsi à Allociné qu'il "savait qu'on ne pouvait pas faire durer leurs aventures éternellement. La saison 3 clôture bien leurs histoires."

Faire oublier les anciens personnages

Cette nouvelle version a ainsi été présentée comme un reboot, même si le personnel hospitalier reste le même. La série a voulu faire découvrir une nouvelle génération aux spectateurs : "Il va falloir qu'on arrive à faire oublier les personnages des premières saisons et donner envie aux téléspectateurs de refaire connaissance avec d'autres personnes en espérant qu'on ne tombera pas dans la comparaison automatique", expliquait Véronique Marchat, productrice de la série, au micro de La libre Belgique.

La saison 4 des "Bracelets rouges" nouvelle génération comporte 6 épisodes. Ils sont visibles chaque lundi soir, à partir de ce 11 septembre 2023, à raison de deux épisodes par semaine. La diffusion doit ainsi prendre fin le 25 septembre 2023 Si vous ne pouvez pas les voir le soir de leur diffusion au programme TV, sachez qu'ils sont mis en ligne dès le lendemain sur la plateforme de replay streaming gratuite MyTF1.