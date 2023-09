"Sex Education" sur Netflix : ce dont il faut se souvenir avant la saison 4

La saison 4 de "Sex Education" est sortie sur Netflix. Mais avez-vous bien en tête les éléments clés de l'intrigue ? On vous récapitule tout ce dont il faut se rappeler pour suivre les nouveaux épisodes.

Le temps des adieux est arrivé. La quatrième et dernière saison de "Sex Education" est sortie sur Netflix ce jeudi 21 septembre 2023. Les fans de la série qui a brisé les tabous sur la vie sexuelle avec pédagogie et bienveillance peuvent découvrir les ultimes épisodes et le destin final de ses personnages.

Mais cette saison sort deux ans après sa troisième saison, et beaucoup de choses ont changé pour les protagonistes. Vous avez besoin d'une piqûre de rappel ? On vous détaille ci-dessous tout ce dont il faut se rappeler avant de lancer la saison 4 de "Sex Education".

Au cours de la troisième saison de Sex Education, sortie le 17 septembre 2021 sur Netflix, une nouvelle proviseure est chargée de laver la réputation du lycée de Moordale, surnommé "lycée du sexe". Ses méthodes sont toutefois dénoncées par les élèves rebelles, et l'établissement est définitivement fermé. Les personnages, comme Otis, Eric ou encore Ruby et Jackson, doivent désormais étudier dans un nouveau lycée.

Qui est le père du bébé de Jean ?

Au cours des trois premières saisons de "Sex Education", Jean (Gillian Anderson), la mère d'Otis (Asa Buterfield), vit une relation amoureuse tumultueuse avec Jakob (Mikael Persbrandt). Ils finissent par rompre après que la thérapeute lui avoue avoir embrassé son ex, Remi (James Purefoy), le père d'Otis. Mais Jean découvre ensuite qu'elle est enceinte, ravivant la flamme avec Jakob.

Mais ce dernier découvre qu'elle a couché auparavant avec d'autres hommes avant qu'ils soient en couple : Dan (Daniel Ings) et Harry ( Dan Mersh). Il doute alors être le père du bébé à naître. Jakob demande alors un test de paternité et découvre qu'il n'est effectivement pas le père de la petite Joy, née à la fin de la saison 3. Il rompt alors définitivement avec Jean, sans que l'identité du père de Joy ne soit révélée.

Des couples et des ruptures

De son côté, Maeve (Emma Mackey) est acceptée dans un programme d'études de littérature aux Etats-Unis et doit quitter la ville. Elle décide toutefois de poursuivre une relation à distance avec Otis, avec lequel elle vient à peine de débuter une relation amoureuse. Celui-ci venait à peine de rompre avec Ruby (Mimi Keene), pour laquelle il n'avait pas de sentiments. Maeve, de son côté, avait rompu avec Isaac.

Si Otis et Maeve ont terminé la saison 3 en s'avouant enfin qu'ils s'aiment, ce n'est pas le cas de tous les couples de la série. Alors que leur couple était très apprécié des fans, Eric (Ncuti Gatwa) reproche à Adam (Connor Swindells) de ne pas assumer sa bisexualité auprès de sa famille et embrasse un autre homme alors qu'il est au Nigeria. Adam se résout toutefois à révéler son identité sexuelle à sa famille, mais le couple rompt malgré tout.

Jackson (Kedar Williams-Stirling) avait, de son côté, commencé à développer des sentiments pour Cal (Dua Saleh), étudiant.e non-binaire de Moordale. Cependant, Jackson n'est pas à l'aise à l'idée d'être dans une relation queer. Ils décident alors de rompre et de rester en bons termes. Enfin, Aimee (Aimee Lou Wood) a rompu avec son petit-ami Steve, afin de prendre le temps de se reconstruire suite à l'agression sexuelle dont elle a été victime dans un bus.