Cette série française bouleversante, inspirée d'une histoire vraie, est à voir absolument cette semaine

Casting cinq étoiles, histoire touchante entre comédie et drames... Cette série française disponible cette semaine en streaming va mettre tout le monde d'accord.

Les productions françaises ont le vent en poupe dans le paysage du streaming. Si Lupin a déjà fait sensation à travers le monde sur Netflix, une nouvelle série française devrait faire l'événement cette semaine sur Disney+. Tous les ingrédients sont en tout cas réunis pour en faire un programme à succès.

Tout va bien sort sur la plateforme de streaming de Mickey à partir de ce mercredi 15 novembre 2023. La série mêle la comédie et le drame pour raconter, sans pathos mais avec humour et émotion, la manière dont la famille Vasseur affronte la maladie d'un enfant, dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse.

Dans cette fiction touchante, l'optimisme à tout épreuve de la grand-mère vient répondre au déni de la mère ou à la colère de la tante. La série explore avec subtilité les différentes réactions de cette famille en pleine crise. Avec huit épisodes qui durent chacun 52 minutes, ce programme peut se regarder facilement en un week-end.

Au casting, ce sont des visages bien connus du cinéma français qui se donnent la réplique. A commencer par l'actrice césarisée Virginie Efira, qui incarne la tante de la jeune malade. Elle joue face à Sara Giraudeau, vue dans Le bureau des légendes et également césarisée, mais aussi Nicole Garcia, Bernard Le Coq et Aliocha Schneider.

Derrière la caméra, on trouve aussi des noms connus. Xavier Legrand, césarisé pour son bouleversant et brutal Jusqu'à la garde, a réalisé l'un des épisodes de la série. C'est également le cas d'Eric Rochant, à l'oeuvre sur la série acclamée Le bureau des légendes. La créatrice et scénariste, Camille de Castelnau, a également travaillé sur la série d'espionnage de Canal+. Les réalisatrices Audrey Estrougo (Suprêmes) et Cathy Verney (Vernon Subutex) ont également travaillé sur les épisodes.

Tout va bien est inspirée de l'historie vraie vécue par la créatrice de la série qui racontait en conférence de presse avoir vécu un décalage similaire lorsque sa nièce est tombée malade, entre le poids de la tragédie et le quotidien qui se poursuit. Néanmoins, ce n'est pas l'histoire de sa famille qu'elle raconte, mais bel et bien une fiction.

En résulte une comédie dramatique qui a déjà remporté l'adhésion de la critique. Si vous avez aimé Les bracelets rouges ou Week-end family, Tout va bien va assurément devenir votre nouvelle série française préférée.