60 ans après ses débuts, la meilleure série de science-fiction fait un retour spectaculaire en streaming

Elle régale les téléspectateurs depuis 60 ans : la meilleure série de science-fiction est désormais de retour en streaming.

Peu de séries télévisées peuvent se féliciter d'avoir plus de cinquante ans de longévité et de continuer à fédérer. Mais l'une des meilleures séries de science-fiction réussit toujours, en 2023, à créer l'événement à chacune de ses apparitions, malgré ses 60 années d'existence. D'autant plus qu'en cette fin d'année, elle débarque enfin sur une plateforme de streaming.

Historiquement, il s'agit de la plus longue série de science-fiction de tous les temps, avec presque 900 épisodes au compteur. En moyenne, elle a pu rassembler entre 4 et 11 millions de téléspectateurs, rien qu'au Royaume-Uni d'où elle vient. Il s'agit évidemment de Doctor Who. Le programme est le rendez-vous de nombreux téléspectateurs à travers le monde depuis la diffusion de son premier épisode, le 23 novembre 1963. Rappelons que cette série a été diffusée en trois phases : une première série de 26 saisons, entre 1963 et 1989, avant un retour du programme de 2005 à 2022 et une remise à zéro en 2023.

Doctor Who suit les aventures du Docteur, un seigneur du temps qui a la capacité de voyager à travers l'espace et le temps aux côtés de compagnons humains à bord de son vaisseau spatial, le TARDIS, qui ressemble à une cabine téléphonique de la police britannique. Et la clé de la longévité de la série réside dans son concept, puisque le personnage se régénère et change d'apparence lorsqu'il est mortellement blessé, permettant le renouvellement du programme et de son casting.

Plusieurs acteurs britanniques ont donc incarné le Docteur depuis 1963. Plus récemment, le rôle a permis de révéler au grand public des comédiens devenus aujourd'hui incontournables, comme David Tennant (Good Omens, Broadchurch), Matt Smith (House of the Dragon, The Crown) Peter Capaldi (The Devil's Hour) ou Jodie Whittaker (Broadchurch).

En France, la diffusion de Doctor Who s'est faite sur plusieurs chaînes, mais cela faisait plusieurs années qu'il n'était plus possible de voir la série en streaming. Depuis le 25 novembre 2023, à l'occasion des 60 ans de cette fiction culte, Disney+ se charge de la diffusion d'épisodes spéciaux qui s'étaleront jusqu'au 9 décembre.

David Tennant y reprend exceptionnellement le rôle du Docteur (dans sa 14e version), aux côtés de Catherine Tate qui incarnait Donna Noble dans la saison 4 du reboot. Dès 2024 cependant, un nouveau Docteur reprendra la main : il s'agit de Ncuti Gatwa, révélé dans Sex Education et qui sera le protagoniste de la série dans la saison 15. Celle-ci sera également disponible sur Disney+.

Il est cependant plus compliqué de retrouver les anciens épisodes de Doctor Who en France. Disney ne les a pas rendus accessibles sur sa plateforme de streaming, et il n'y a pas de certitude que ce sera fait un jour. Les 13 saisons du reboot (2005 à 2021) sont toutefois disponibles en location (9,99 euros par saison) ou à l'achat (12,99 euros par saison) sur Canal+.