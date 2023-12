En seulement 10 épisodes, cette nouvelle série romantique de Netflix va faire fondre les abonnés

Une nouvelle série romantique américaine parfaite pour les fêtes de fin d'année arrive sur Netflix, et elle se regarde très rapidement.

La fin d'année est la période parfaite pour s'installer sous un plaid et pour fondre devant une comédie romantique à l'eau de rose. Si certains préfèrent les films de Noël à la recette inlassablement répétée (mais approuvée), d'autres vont plutôt se tourner vers des séries romantiques qui font durer le plaisir. C'est à ces derniers spectateurs que Netflix a pensé avec sa dernière série télévisée mise en ligne ce jeudi 7 décembre.

Ma vie avec les Walter Boys possède tous les ingrédients pour devenir le nouveau plaisir coupable populaire de la plateforme de streaming : une jeune fille qui quitte New York pour la campagne américaine, des romances adolescentes et un triangle amoureux. Parfait pour la fin d'année ! La série suit l'histoire de Jackie Howard, une orpheline de 15 ans qui vient de perdre sa famille dans un terrible accident. Elle doit alors quitter Manhattan pour débuter une nouvelle vie dans le Colorado, auprès d'une famille d'accueil et de leurs dix fils. Jackie va se retrouver au centre d'un triangle amoureux impliquant deux frères.

Au casting, Ma vie avec les Walter Boys propose de découvrir de jeunes acteurs qui trouvent, pour la plupart, leurs premiers rôles. Nikki Rodriguez a décroché le rôle de la jeune héroïne, Jackie, tandis qu'Ashby Gentry (Alex Walter) et Noah Lalondre (Cole Walter) vont se disputer ses faveurs. On retrouve également Sarah Rafferty, inoubliable Donna Paulsen dans la série judiciaire Suits : Avocats sur mesure, mais aussi Marc Blucas, qui s'est illustrée dans le rôle de Riley Finn dans Buffy contre les vampires. Ils incarnent le couple qui décide de prendre sous leur aile Jackie après le terrible drame qui lui est arrivée.

Ma vie avec les Walter Boys est l'adaptation d'un roman écrit par Ali Novak. D'abord diffusé sur Wattpad en 2014, il a ensuite été publié en juin 2022, avant de devenir une série pensée par les producteurs de la trilogie romantique The Kissing Booth. Cette nouvelle série romantique peut se binge-watcher en seulement un week-end. En effet, elle est composée de seulement dix épisodes, d'une durée de cinquante minutes. Il est donc facile de se lancer dans son intrigue si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous.

Ma vie avec les Walter Boys est une série à voir exclusivement en streaming, sur Netflix. Un abonnement à la plateforme est donc nécessaire pour profiter de cette romance adolescente. Rappelons qu'un abonnement à Netflix peut coûter seulement 5,99 euros par mois, si vous n'êtes pas dérangés par les publicités, et peut grimper jusqu'à 19,99 euros par mois si vous souhaitez profiter de tous les avantages (sans interruption).