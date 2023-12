Cette série fantastique coréenne se regarde en 10 heures et coche toutes les cases pour vous plaire

Entre horreur et drame, une nouvelle série sort sur Netflix ce 22 décembre et va assurément attirer l'attention des abonnés de la plateforme de streaming.

Des monstres, une période historique tendue, le tout dans un décor coréen. C'est un sacré cocktail gagnant que propose Netflix dans sa nouvelle série. Les amateurs de programmes fantastiques, historiques ou coréens devraient tous y trouver leur compte, quand les autres vont peut-être être intrigués par la nouvelle proposition ambitieuse de la plateforme de streaming.

La Créature de Kyŏngsŏng est une série en 10 épisodes (50 minutes environ), découpée en deux parties. Les sept premiers épisodes sont à découvrir sur Netflix le 22 décembre. Il faudra ensuite patienter deux petites semaines avant de découvrir la suite, le 5 janvier 2024.

L'intrigue se déroule à Kyŏngsŏng, ville connue aujourd'hui sous le nom de Séoul, au printemps 1945, à l'époque où le pays était colonisé par le Japon. Un entrepreneur et une enquêtrice tentent de survivre face à un monstre créé par l'homme dans l'enceinte de l'hôpital Ongseong.

C'est donc une série pleine de mystères qui est à découvrir pour les abonnés. Les fans de production coréennes reconnaîtront les deux acteurs principaux de La Créature de Kyŏngsŏng : Park Seo-jun, vu dans Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim et Itaewon Class, incarne un riche entrepreneur et notable de la ville, quand l'actrice Han So-hee (My Name, Nevertheless) incarne une enquêtrice déterminée. Kim Soo-hyun, aussi connue sous le nom de Claudia Kim (Les Animaux fantastiques 2, Avengers 2...), Jo Han-chul et Wi Ha-joon de Squid Game sont également au casting.

Cela fait plusieurs années que les productions coréennes ont le vent en poupe, que ça soit sur petit ou grand écran. Et Netflix ne s'y est pas trompé en proposant de plus en plus de séries venues du sud de cette péninsule asiatique. Dernièrement, la plateforme de streaming a pu bénéficier du succès aussi inattendu qu'explosif de Squid Game en 2021, qui avait rassemblé 142 millions d'abonnés en 28 jours (1,6 milliards d'heures de visionnages estimées).

Mais ce n'est pas le seul succès de la plateforme en termes de productions coréennes, même si aucune n'a atteint les chiffres stratosphériques de Squid Game. Les abonnés de Netflix se sont laissés séduire par Sweet Home, All of us are dead, Jung_E ou encore Kingdom. Si vous avez aimé cette dernière, qui mélange également un contexte historique avec des éléments horrifiques, La Créature de Kyŏngsŏng a toutes les chances de vous plaire.

Si vous êtes intéressés par La Créature de Kyŏngsŏng, les sept premiers épisodes sont disponibles sur Netflix le 22 décembre 2023. La suite sera à découvrir le 5 janvier. Attention toutefois, la plateforme déconseille ce programme aux moins de 16 ans.