Enorme succès en librairie, cette saga arrive enfin en série

Des générations de lecteurs à travers le monde ont adoré cette saga littéraire. Elle devient enfin une série télévisée disponible en streaming.

Il n'est pas rare que les lectures adolescentes deviennent des films ou des sagas à succès des années après leur sortie. Hollywood n'hésite pas à adapter au cinéma les succès littéraires, que ça soit Harry Potter, Twilight ou encore les récits dystopiques Hunger Games, Divergentes ou Le labyrinthe. Après les adaptations en séries de films, la tendance est même désormais à l'adaptation en séries tout court. C'est en tout cas ce qui est arrivé à une nouvelle oeuvre littéraire à succès qui a été transposée sur petit écran.

A partir du 20 décembre, Disney+ propose à ses abonnés de découvrir en streaming les premiers épisodes de sa série Percy Jackson et les olympiens. Comme son nom l'indique, il s'agit de la saga de fantasy écrite par Rick Riordan. Publiés entre 2005 et 2010, les romans ont connu un joli succès avec plus de 180 millions d'exemplaires vendus. Un sixième tome est paru en anglais en 2023, mais n'a pas encore été traduit en français.

L'intrigue se déroule aux Etats-Unis, dans notre société moderne, mais s'inspire largement de la mythologie grecque. Celle-ci est modernisée à travers le regard de Percy Jackson, un adolescent qui découvre qu'il est le fils de Poséidon, et donc un demi-dieu. Il se rend alors à la colonie des Sang-Mêlé pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, comme d'autres jeunes. Il y rencontre notamment Annabeth, la fille d'Athéna, et Grover, un Satyre, avant de se lancer dans plusieurs quêtes pour sauver l'Olympe.

Pour incarner le rôle principal, la production a choisi le jeune acteur Walker Scobell, vu auparavant dans Adam à travers le temps sur Netflix. Il donnera la réplique à Aryan Simhadri qui incarne Grover Underwood et Leah Sava Jeffries, choisie pour incarner Annabeth Chase.

On retrouvera également des acteurs renommés pour incarner les différents dieux de la mythologie grecque : Lin-Manuel Miranda sera Hermès, Toby Stephens joue Poséidon, Lance Reddick prête ses traits à Zeus, Jay Duplass sera Hadès.

Ce n'est pas la première fois que les lecteurs de Percy Jackson vont découvrir leur saga préférée adaptée à l'écran. En 2010, Chris Columbus réalisait Percy Jackson : Le Voleur de foudre, avant qu'un deuxième film adaptant le second tome et réalisé cette fois par Thor Freudenthal ne sorte trois ans plus tard. C'était Logan Lerman (Le monde de Charlie) qui interprétait le rôle-titre face à Alexandra Daddario (The White Lotus) et Pierce Brosnan.

Les deux premiers épisodes de la série Percy Jackson seront disponibles sur Disney+ le 20 décembre 2023. Par la suite, un nouvel épisode sera disponible chaque mercredi. Au total, la série est composée de huit épisodes à binge-watcher.