Les Invisibles : que raconte la saison 4 de la série sur les morts inconnus ?

Les Invisibles, série policière atypique de France 2, revient pour une 4e saison, pour tenter à nouveau de rendre leur identité à des victimes inconnues.

Après trois saisons, la série Les Invisibles a eu droit à une 4e saison qui a été programmée à partir du lundi 11 novembre sur France 2. Une ultime salve d'épisodes, qui vient conclure la saga de la talentueuse et atypique brigade de policiers lillois, qui n'a qu'un seul but : redonner une identité et une histoire aux morts abandonnés dans l'anonymat le plus total.

Menée par le ténébreux et torturé Gabriel Darius, incarné Guillaume Cramoisan, cette équipe de bras cassés attachants compte dans ses rangs la pétillante mais tourmentée Duchesse (Deborah Krey), son compagnon Ben (Quentin Faure), la généreuse et bourrue Marie-Jo (Nathalie Cerda), sans oublier le reste de cette petite bande soudée et dévouée corps et âme à leur mission.

Cantonnés dans un sous-sol miteux qui leur sert de bureau, méprisés par leurs collègues des autres services, les "Invisibles" n'ont que 7 jours pour identifier les "John" et "Jane Doe" qui atterrissent dans leur juridiction. 7 jours chronos avant qu'ils ne rejoignent la fosse commune, 7 jours pour leur rendre un nom, une dignité et permettre aux familles de faire leur deuil. Une mission ô combien cruciale que Darius et son équipe portent comme un sacerdoce.

Des réponses et une conclusion finale à la série

Cette ultime saison de six épisodes voit la brigade se confronter à des enquêtes toujours plus prenantes. D'un policier infiltré chez les stups dont l'opération a mal tourné aux violences conjugales, en passant par les milieux ultras du foot et les agissements d'un habile escroc, les Invisibles n'ont pas le temps de chômer dans cette 4e saison.

Le premier épisode, sobrement intitulé "Marianne", démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue et plonge immédiatement les Invisibles dans le feu de l'action. Une inconnue vêtue d'un uniforme de la police a été retrouvée suicidée dans leur QG. Très vite, l'affaire prend une tournure mystérieuse : la victime ne correspond à aucun agent en service et son identité reste un mystère. Pour une fois, toute la PJ de Lille, sous l'impulsion de leur patron Chistera, va se mettre au service de l'unité pour élucider ce suicide étrange qui semble dénoncer les conditions de travail des policiers.

Comme à son habitude, la série prend soin de développer en parallèle le parcours des coupables et des victimes ainsi que celui, intime, des membres de l'unité. Car c'est bien là que réside la force des Invisibles. Au-delà des intrigues policières efficaces, c'est l'humanité et la fragilité des personnages qui font tout le sel de la série. À commencer par Darius lui-même, hanté par la disparition de sa mère alors qu'il était enfant, et animé par un irrésistible besoin de percer le mystère de ses origines.

Cet ultime volet vient aussi conclure les arcs narratifs amorcés précédemment. Les fans pourront y découvrir le sort de Ben, laissé dans un état critique après un coup de feu, sous les yeux horrifiés de sa bien-aimée Duchesse, lors du final de la saison 3.