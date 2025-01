Bellefond : il y a une chose qui énerve vraiment Stéphane Bern dans son métier d'acteur, et il le fait savoir

Un nouvel épisode de "Bellefond", la série portée par Stéphane Bern, est diffusé ce soir sur France 3. L'animateur vedette, moqué pour ses débuts d'acteur, a décidé de répondre.

PROGRAMME TV | Ce soir à 21h05 sur France 3

Un tout nouvel épisode de Bellefond, intitulé "Sous pression", a été programmé à la télévision, ce mardi 21 janvier, sur France 3, à 21h05. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver l'avocat Antoine Bellefond, incarné par Stéphane Bern, dans une intrigue inédite. Dans ce 2e épisode de la saison 2 (si on compte correctement), Bellefond et ses stagiaires doivent défendre Khader, soupçonné du meurtre de son ami Max, retrouvé asphyxié lors d'une nuit de camping. Pendant ce temps, l'autre suspecte du crime, Amira, est défendue par Christine Rigault (Claire Nebout), une avocate redoutable qui était autrefois la bête noire de Bellefond lorsqu'il était procureur. Une bataille judiciaire s'engage alors pour découvrir la vérité.

Ce rôle de maître Bellefond, avocat pénaliste à Marseille interprété depuis 2022 par Stéphane Bern, aura fait couler beaucoup d'encre en un peu plus de deux ans. Il faut dire que l'animateur vedette de France Télévisions ne s'est pas révélé immédiatement très à l'aise dans ce nouveau costume de comédien, fût-il une robe d'avocat. Après quelques téléfilms ici et là, l'amoureux d'histoire et de têtes couronnées s'était lancé un peu par surprise dans cette série judiciaire sur la 3e chaîne. Un exercice qui lui a valu et lui vaut encore de nombreuses critiques et moqueries.

"Je rattrape tous les cours de théâtre que je n'ai pas eu quand j'étais jeune" (Stéphane Bern)

Invité sur le plateau de C à vous sur France 5 le 15 janvier dernier, Stéphane Bern a décidé de répondre aux critiques, un peu agacé. Il a même poussé un coup de gueule contre ses détracteurs, estimant avoir désormais la légitimité pour incarner Bellefond : "On se moque toujours. Je viens de lire les critiques, ils disent : 'Pour une fois, il est convaincant...'. Il faudra que je fasse combien de téléfilms au bout d'un moment ?" L'animateur regrette au passage que "les animateurs qui font de la comédie" (on pense aussi à Jean-Luc Reichmann dans le rôle de Léo Mattéï) sont "toujours très mal vus".

Mais l'animateur-comédien compte bien faire taire les mauvaises langues à force de travail. "Moi j'arrive avec beaucoup d'humilité, je bosse. Je rattrape tous les cours de théâtre que je n'ai pas eu quand j'étais jeune et j'ai des coachs qui me font bosser", a expliqué Stéphane Bern. Il a notamment salué les réalisatrices de la série Bellefond "qui ne laissent rien passer".

Des efforts payants puisque les audiences de Bellefond sont pour l'instant au beau fixe avec près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. De quoi légitimer pleinement Stéphane Bern dans ce nouveau rôle de comédien ? La chaîne semble en tout cas avoir répondu à la question, deux nouveaux épisodes de Bellefond étant déjà prêts et deux autres en préparation.