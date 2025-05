Cassandre, La rançon du silence : attention au faux retour ! La nouvelle saison est encore loin

La série "Cassandre" fait son retour ce jeudi soir sur France 3, avec la diffusion d'un épisode en trompe l'oeil.

FRANCE 3 | Jeudi 8 mai 2025 à 21h05

Depuis 2015, Cassandre, grande femme flic parisienne interprétée par Gwendoline Hamon, qui a fait le choix de quitter la capitale pour s'installer à Annecy afin d'être plus proche de son fils, fait le bonheur des téléspectateurs de France 3. C'est surtout le duo de choc qu'elle forme avec le capitaine Pascal Roche, joué par Alexandre Varga, qui passionne les fans, au milieu d'enquêtes sur des crimes complexes au cœur des magnifiques paysages de Haute-Savoie.

Bonne nouvelle pour ces derniers : ce jeudi soir, France 3 propose "La rançon du silence", un épisode de Cassandre qu'on n'avait plus vu à la télévision depuis le mois de mars. Mais attention, il s'agit cette fois d'une rediffusion. "La rançon du silence" avait déjà été diffusé en 2019, lors de la saison 4 (comprenne qui pourra). Les téléspectateurs pourront donc avoir un étrange sentiment de déjà-vu en découvrant l'intrigue.

Dans cet épisode, la commissaire Cassandre et son équipe sont confrontés à une affaire des plus intrigantes. Lors du transfert au palais de justice, Franck, le principal suspect du meurtre d'un jeune homme de 25 ans, est retrouvé inconscient à côté du cadavre, l'arme du crime à la main. À son réveil, il affirme n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé et ne pas connaître la victime. Cassandre ne croit pas à cette amnésie opportune. Est-ce un crime crapuleux ou un règlement de comptes ?

Trois épisodes inédits et puis s'en va ?

Alors quand pourrons-nous revoir des épisodes tout neufs de Cassandre ? Le dernier épisode inédit, diffusé en mars dernier, avait rassemblé plus de 4 millions de fidèles, preuve de l'attachement du public à la saga depuis maintenant 8 saisons. Après les trois épisodes (seulement) de cette saison 8 sur France 3, une saison 9 est donc déjà en préparation, comme l'a confirmé Gwendoline Hamon dans plusieurs médias. Il faudra cependant s'armer de patience avant de découvrir la suite.

Deux épisodes ont été tournés à partir du mois de mars, avec un passage à Lyon. Un troisième est prévu en septembre. Des remises en scène sont prévues tout au long du printemps et de l'été. Mais avant de voir le résultat sur les écrans et de découvrir les nouvelles intrigues, il faudra patienter au moins jusqu'au début de l'année 2026. Mais la patience est toujours récompensée. La célèbre commissaire d'Annecy, au caractère bien trempé et au flair imparable, verra peut être sa relation avec Pascal Roche enfin évoluer. Une relation toujours ambiguë qui fait le sel de la série depuis ses débuts.