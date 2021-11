Jean-Marc Morandini : un procès à venir dans l'affaire de "corruption de mineurs" ?

La Cour d'appel a pris la décision de renvoyer l'animateur Jean-Marc Morandini devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de "corruption de mineurs" dont les révélations avaient eu lieu en juillet 2016. Il peut encore se pourvoir en cassation.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 12h37] D'après les informations publiées par BFMTV ce mardi 23 novembre, la Cour d'appel de Paris a choisi de rejeter la demande d'appel de l'ordonnance de renvoi faite par un juge d'instruction en 2020 dans le cadre de l'affaire Jean-Marc Morandini. Ce faisant, un procès pourrait donc avoir lieu dans cette affaire de "corruption de mineurs" parue en juillet 2016. Notons toutefois que l'animateur qui officie désormais sur CNews ainsi que sur NRJ 12 peut encore se pourvoir en cassation dans le but de tenter d'éviter un procès.

Que reproche-t-on à Jean-Marc Morandini ?

L'animateur Jean-Marc Morandini fait l'objet d'une mise en examen pour des propositions sexuelles à deux mineurs âgés de 15 et 16 ans au moment des faits reprochés. L'un d'entre eux explique avoir reçu, en 2013, des messages à caractère sexuel de la part du présentateur via Twitter. Celui-ci lui aurait ainsi détaillé un scénario sexuel fantasmé. Se défendant face aux enquêteurs, Morandini aurait ensuite précisé ne pas avoir eu connaissance de l'âge de son interlocuteur qui, de son côté, affirme l'avoir précisé sur sa biographie sur le réseau social. Précisons que le jeune homme a depuis retiré sa plainte. Il devrait cependant être interrogé à ce sujet si procès il y a.

Le deuxième plaignant fait quant à lui la description d'une rencontre en 2009 au sein d'un hôtel particulier dans le cadre d'un casting pour le remake du film Ken Park. Alors âgé de 16 ans, le jeune homme est invité à se déshabiller entièrement, chose qu'il refuse dans un premier temps avant d'accéder à la demande de Jean-Marc Morandini qui l'aurait ensuite pris en photo. Face aux enquêteurs, le plaignant décrit la scène : "Il voulait que je me masturbe devant lui. Il m'a dit que les gens qui avaient déjà passé le casting l'avaient fait et que, si je ne le faisais pas, je n'aurais pas de rôle." Gêné, le jeune homme finit par quitter les lieux, en larmes. Invité à s'exprimer par les enquêteurs, Morandini avait ensuite expliqué que, pour lui "la nudité, ce n'est pas un tabou" tout en pointant du doigt qu'il trouvait "bizarre la façon dont il vous a raconté les faits [...] Franchement, ce que vous me dite est surréaliste".