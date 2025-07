Guerre à Gaza : quand et comment les otages du Hamas peuvent-ils être libérés ?

La Hamas a annoncé accepter de libérer dix otages israéliens ce jeudi 10 juillet, mais il n'a pas précisé les conditions de leur libération. Lesquelles devraient être liées à un accord de trêve.

Des otages retenus par le Hamas vont-ils être libérés ? Le mouvement islamiste palestinien "a accepté de libérer dix prisonniers" comme annoncé dans un communiqué ce jeudi 10 juillet. Une décision prise en marge de négociations organisées à Doha, au Qatar, plus de 21 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Bien que les négociations demeurent difficiles en raison de l'intransigeance de l'occupation (Israël, ndlr), nous continuons de travailler avec sérieux avec les médiateurs pour surmonter les obstacles", a déclaré le Hamas ajoutant faire "preuve de la souplesse nécessaire" pour "faire aboutir les efforts" en libérant une dizaine d'otages. Peu de temps avant, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou se disait en optimiste quant à la conclusion d'un accord de trêve.

Une date avancée pour les libérations d'otages ?

Mais si le Hamas a accepté de libérer dix otages, il n'a pas précisé la date, ni les conditions des libérations. Selon toute vraisemblance et les précédentes libérations de prisonniers, les otages ne seront remis à Israël qu'en cas d'accord entre les deux belligérants. Or, "les questions essentielles font toujours l'objet de négociation, en premier lieu l'acheminement de l'aide à Gaza, le retrait de l'occupation du territoire et des garanties pour un cessez-le-feu permanent", précise le communiqué du Hamas sous-entendant qu'un accord de trêve n'est toujours pas signé.

Le Hamas comme Benyamin Nétanyahou ont envoyé des signaux positifs concernant un accord de cessez-le-feu, mais ni l'un ni l'autre n'ont précisé une temporalité à la possible signature d'un accord. L'envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen Orient, Steve Witkoff, s'en est chargé le mardi 8 juillet et a dit espérer un accord "d'ici la fin de la semaine". Selon lui, l'accord pourrait porter sur une trêve de 60 jours, la libération de dix otages vivants et la remise des corps de neuf otages décédés. Le Qatar, principal médiateur dans les négociations entre le Hamas et Israël, estime de son côté que les discussions "prendraient du temps".

Ce que l'on sait des derniers otages du Hamas

Lors de l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël, l'offensive à l'origine du conflit armé, 251 personnes ont été enlevées par le mouvement islamiste. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été libérées au cours des deux précédentes trêves entre les deux belligérants, en novembre 2023 et entre les mois de janvier et de mars 2025.

A ce jour, encore 49 otages seraient retenus par le Hamas, dont 27 personnes déclarées mortes par l'armée israélienne rapporte l'AFP. Le Figaro, qui dresse une liste des otages, compte toutefois 23 personnes présumées vivantes retenues par le Hamas et 29 otages présumés morts. Une seule femme figure dans la liste du journal parmi les noms des otages déclarés morts. Les femmes et les enfants ont été parmi les premiers prisonniers libérés, à quelques exceptions, lors des précédentes trêves.

Le 23 personnes présumées vivantes sont âgées de 20 à 48 ans et sont essentiellement des Israéliens. Quelques binationaux se trouvent cependant dans la liste du Figaro : un Israélo-allemand, un Israélo-hongrois, un Israélo-russe, deux Israélo-argentins. Deux autres prisonniers sont présentés comme des étrangers venant de Thaïlande et du Népal. En ce qui concerne les otages présumés morts, ils sont âgés de 20 à 86 ans et là aussi majoritairement israéliens. Deux Israélo-américains, un Israélo-allemand, un Israélo-portugais et un Tanzanien sont aussi mentionnés dans la liste.