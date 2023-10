Ce message étrange de Matthew Perry, une semaine avant sa mort, a inquiété ses fans et alimente les théories

L'interprète de Chandler dans "Friends" est décédé ce samedi 28 octobre dans son jacuzzi. Une semaine auparavant, Matthew Perry publiait une série de messages énigmatiques qui inquiétaient ses fans.

La mort de Matthew Perry a profondément bouleversé les fans de Friends à travers le monde. L'iconique interprète de Chandler dans la sitcom américaine est mort ce samedi 28 octobre dans son jacuzzi. Alors que les causes de son décès doivent encore être éclaircies -la piste de la noyade reste pour l'heure privilégiée-, ses fans s'interrogent sur une série de messages énigmatiques que l'acteur a publié sur son compte Instagram une semaine avant son décès.

Matthew Perry a mis en ligne une série de publications sur le réseau social en lien avec Batman ces derniers jours : on pouvait y voir notamment le "batsignal" (signal de détresse), des écrans montrant le menu du film The Batman, ou encore une citrouille dans laquelle le symbole de Batman était dessiné ou encore un message "Batman joue du pickleball". Son dernier post sur Instagram, publié il y a une semaine, est aujourd'hui glaçant : on peut apercevoir l'acteur se relaxer dans son jacuzzi, dans lequel il est décédé.

Sur chacun de ses messages, il signait "Mattman", contraction de Matthew et Batman. Ses fans n'ont pas manqué de faire le lien avec la dernière phrase qui conclue ses mémoires parues en 2022 : "Quoi qu'il se passe, demandez-vous simplement : que ferait Batman à ma place ?" Batman était d'ailleurs le dernier chapitre mettant fin à cet ouvrage autobiographique. Il n'en fallait pas plus pour les internautes pour s'inquiéter de l'état de santé de l'acteur, d'autant plus qu'il était connu pour avoir des problèmes d'addiction et de l'anxiété.

"Il s'amusait"

Si les théories vont bon train sur Internet concernant la raison de ces derniers messages, une source a révélé au magazine People, au lendemain de son décès, que ces messages étaient liés à une série qu'il était en train de développer. "Il s'amusait, c'est tout", précise cette source anonyme, avant d'ajouter que l'acteur était "incroyablement heureux" avec plusieurs projets personnels et professionnels à venir.

Matthew Perry était un grand fan du super-héros de DC, qu'il mentionnait régulièrement en interview, disant notamment avoir lui aussi une "batcave" dans une interview auprès de Jimmy Kimmel. En 2022, auprès de GQ, il disait même s'identifier à Batman, "un héros solitaire et riche". "Même si je ne résous aucun crime, j'ai sauvé la vie de certaines personnes".

L'acteur a en effet fondé un centre de désintoxication dans son ancienne maison à Malibu, dans les années 2010, pour aider les personnes souffrant d'addictions, comme ça a pu être son cas pendant de nombreuses années.