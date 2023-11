Diane Leyre à Miss Univers : la France peut-elle gagner ?

Diane Leyre est la candidate de la France au concours de Miss Univers qui se déroule dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 à El Salvador.

Qui sera la prochaine Miss Univers ? C'est ce que l'on va pouvoir découvrir dans la nuit du 18 au 19 novembre, date à laquelle se déroule le concours de beauté international au Salvador. L'une des 91 candidates succèdera à R'Bonney Gabriel, dernière tenante du titre qui représentait les Etats-Unis.

La France est représentée cette année par Diane Leyre, qui avait été élue Miss France il y a deux ans. La Parisienne de 26 ans ambitionne déjà de remporter la couronne. Difficile pour autant de savoir à l'avance si la candidate tricolore a véritablement des chances de l'emporter avant le concours.

Selon La Prensa Grafica, quotidien salvadorien, Miss Puerto Rico aurait le plus de chances de remporter le concours. La France se positionnerait à la 14e place du classement.

Pour Iris Mittenaere, Diane Leyre a ses chances

Mais la première prestation de Diane Leyre, lors du show préliminaire qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre, est loin d'avoir convaincu les internautes. Certains déplorent le choix de la robe, qui ne "la met pas du tout en valeur". D'autres n'ont pas manqué de l'encourager. A voir désormais si le jury de Miss Univers sera d'accord avec ces commentaires des internautes.

De son côté, Iris Mittenaere estime que la France "a toutes ses chances". L'ancienne Miss est en effet jury de cette édition 2023. Mais pas de favoritisme : " Je vais voter pour la personne qui le méritera le plus sur scène. Mon pays n'a plus d'importance", assure-t-elle en interview auprès du Figaro. "Mais si Diane arrive jusqu'aux questions et que c'est elle qui répond le mieux, elle méritera de gagner."