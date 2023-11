Sébastien Cauet accusé de viols : que dit la plainte contre l'animateur ?

L'animateur de NRJ fait l'objet d'une plainte pour viols depuis samedi 18 novembre, après plusieurs semaines de témoignages sur les réseaux sociaux. Il avait lui-même porté plainte pour harcèlement en ligne.

Sébastien Cauet est visé par une plainte pour viols depuis le samedi 18 novembre 2023. Celle-ci a été déposée au commissariat de Saint-Laurent-sur-Saône, dans l'Ain, nous apprend L'Obs ce mardi. Le média s'est procuré la déposition de la plaignante, qui affirme avoir été violée deux fois par l'animateur de C'Cauet sur NRJ, dont une fois lorsqu'elle avait 16 ans. Elle avait déjà témoigné sur X, ex-Twitter.

Dans sa plainte, cette secrétaire médicale aujourd'hui âgée de 25 ans raconte avoir rencontré Sébastien Cauet en janvier 2014, après avoir "gagné un concours pour aller à Disneyland Paris avec lui et son équipe de NRJ". Il l'aurait ensuite convié "à un mix à Genève" quelques mois plus tard, alors qu'elle a 16 ans et lui 42.

Au cours de la soirée, il lui aurait proposé de monter dans sa chambre écouter la maquette radio qu'elle avait apporté. Elle assure qu'il s'est assis à côté d'elle, "il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe", déclare-t-elle dans sa plainte.

Elle assure que l'animateur lui a demandé de lui faire une fellation "si [elle] voulait réussir". "Je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes.".

Ce seraient les appels téléphoniques répétés de sa belle-soeur, avec qui elle était venue en Suisse, qui auraient stoppé Sébastien Cauet. "Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire", ajoute-t-elle. La plaignante raconte ensuite avoir subi un nouveau viol dans un parking, en 2022. Il l'aurait à nouveau forcé à faire une fellation, "après une pression sexuelle récurrente" par messages.

Sébastien Cauet porte plainte

Cela fait plusieurs semaines que Sébastien Cauet fait l'objet de témoignages sur le réseau social X. D'autres femmes l'accusent de leur avoir fait des propositions sexuelles en physique ou par messages. L'animateur radio a déposé plainte pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Sur X, l'animateur s'est dit "profondément choqué des accusations portées contre [lui] ici". "Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires." Le parquet de Nanterre a pris en charge l'affaire, et l'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne.