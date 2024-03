Décès de Sylvain Augier : de quoi est-il mort ?

Atteint de bipolarité, l'ex-animateur de "La Carte aux trésors" s'est éteint à l'âge de 68 ans. Il était devenu une figure du paysage audiovisuel français.

Sylvain Augier est mort samedi 16 mars 2024 à son domicile de Sommières, dans le Gard. Le journaliste et présentateur du service public était âgé de 68 ans. Figure bien-aimée du paysage audiovisuel français, il incarne la passion dans le domaine de la télévision. Animateur, journaliste et producteur, Sylvain Augier est né le 7 mai 1955 à Toulouse et a rapidement développé une fascination pour le monde de la communication. Celui qui avait un temps envisagé de faire l'ENA avait finalement commencé sa carrière comme reporter à la radio, sur France Inter, en 1979. Présentateur de Sexy Folies sur Antenne 2 en 1986, Sylvain Augier est aussi passé par TF1 et Sud Radio. Il aura néanmoins principalement fait carrière dans le service public. Il restera pour beaucoup comme l'un des visages des émissions Faut pas rêver, qu'il a animée de 1990 à 1999, et La Carte aux trésors, de 1996 à 2005. À travers ces émissions, il a réussi à établir un lien authentique avec son public.

Sa curiosité l'a conduit à explorer diverses formes de narration et à affiner ses compétences dans le domaine du reportage et de l'animation. Au-delà de son travail à l'écran, Sylvain Augier est également reconnu pour son engagement envers diverses causes sociales et environnementales. En utilisant sa notoriété pour sensibiliser le public à des questions telles que la préservation de l'environnement et les droits de l'homme, il a démontré un certain sens de responsabilité sociale.

Une maladie rendue publique l'automne dernier

À l'automne 2023, Sylvain Augier avait sorti un livre intitulé Je reviens de loin, dans lequel il révélait avoir été diagnostiqué bipolaire dans les années 1990. Il était alors âgé de 35 ans. "J'avais cette énergie folle puis des moments de faiblesse que je ne comprenais pas", raconte dans son ouvrage celui qui aura passé la suite de sa carrière à cacher ses maux.

Sur le plateau du Figaro, Sylvain Augier confiait récemment : "Je me cachais. Je ne voulais pas montrer à mes collaborateurs et au public que je souffrais." Et de se souvenir encore : "Je me roulais en boule à l'arrière d'une voiture pour pas qu'on me reconnaisse avant d'aller animer une émission de télévision, et j'ai fait ça pendant des années !"

Souffrant en silence, le journaliste avait expliqué au moment de la sortie de son livre avoir fait plusieurs tentatives de suicide avant d'être pris en charge et soigné. Depuis, Sylvain Augier l'assurait, il n'avait plus eu de pensées suicidaires. Pour autant, sa bipolarité aura poussé Sylvain Augier à se mettre en retrait du monde de la petite lucrne en 2014.