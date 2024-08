Patrice Laffont : de quoi est mort l'ancien présentateur ?

Présentateur phare sur Antenne 2 puis France 2, Patrice Laffont a rendu son dernier souffle à son domicile ce mercredi à 84 ans.

Animateur et producteur français, Patrice Laffont est mort ce mercredi dans sa maison d'Oppède dans le Luberon à 84 ans. La star du petit écran aurait succombé à un accident cardiaque ce mercredi matin, a annoncé France Bleu. Il aurait dû fêter son 85ème anniversaire dans quelques jours, le 21 août prochain.

Né à Marseille, Patrice Laffont est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Il a fait ses débuts au cinéma dans Le gendarme de Saint-Tropez en 1964. Ceci étant, c'est le petit écran qui a fait sa célébrité. Il a, en effet, présenté plusieurs programmes phares. A partir de 1972, l'animateur a été à la tête du jeu Des chiffres et des lettres et ce pendant 17 ans, avant d'en devenir producteur quelques années plus tard. Il a également été le premier visage de Fort Boyard, lancé en 1990. Il y a également participé en tant que candidat à quatre reprises, dont la dernière fois cette année. En 2019, il était même devenu un personnage du fort dans la vigie. En parallèle, il a animé pendant 10 ans le jeu quotidien Pyramide.

Une carrière multiple

Pierre Laffont s'est fait plus rare à la télévision à partir du début des années 2000 où il apparaissait ponctuellement dans certaines émissions. Il s'était même prêté à la musique en écrivant des chansons pour Michel Fugain et Michel Sardou. Il avait également commenté quatre éditions du concours Eurovision.

Ces dernières années, il se produisait au théâtre notamment en 2023 avec la pièce "Bas les masques" de Brunot Duhart et Patrick Angonin. Rachida Dati, ministre de la Culture démissionnaire, lui a rendu hommage sur X, saluant "sa bienveillance et son espièglerie" qui "ont enchanté des générations de téléspectateurs". Pierre Laffont laisse derrière lui ses trois enfants Fabrice, Axelle et Mathilde.