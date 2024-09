Il est vraiment très en colère : privé de chaîne, Cyril Hanouna a enfin donné les détails de sa contre-attaque

La guerre est déclarée entre Cyril Hanouna et l'Arcom. Après la suspension de la fréquence TNT de C8, l'animateur vedette contre-attaque et entend bien porter l'affaire devant la justice.

L'été a été chaud entre Cyril Hanouna et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Tout a commencé en juillet dernier, lorsque le gendarme de l'audiovisuel a pris la décision de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8 au-delà de février 2025. Un véritable coup de tonnerre pour la chaîne du groupe Canal+, propriété de Bolloré, qui héberge depuis 2012 les émissions de Cyril Hanouna, dont la quotidienne "Touche Pas à Mon Poste".

Pendant plusieurs semaines, l'animateur vedette était resté silencieux sur le sujet. Mais dès sa rentrée à l'antenne lundi 2 septembre, il a longuement évoqué ce dossier brûlant dans TPMP. "Je me considère harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui, derrière, engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux", a lancé Cyril Hanouna à ses téléspectateurs. Et d'annoncer dans la foulée son intention de saisir la justice pour "harcèlement" contre l'instance de régulation.

Il faut dire que les relations entre Cyril Hanouna et l'Arcom sont notoirement tendues depuis plusieurs années. L'animateur a en effet été régulièrement épinglé pour des dérapages dans ses émissions, valant à C8 plus de 7 millions d'euros d'amendes cumulées. Des sanctions que "Baba", comme le surnomment ses fans, a toujours contestées avec véhémence.

Changement de chaîne pour Hanouna et TPMP ?

Mais cette fois-ci, l'affaire prend une tout autre tournure avec la possible disparition pure et simple de C8 dans moins de deux ans. Une perspective catastrophique pour la chaîne, dont TPMP constitue la locomotive en termes d'audiences. Se pose désormais la question de l'avenir du trublion du PAF et de ses émissions phares.

Cyril Hanouna l'assure : il n'a pas l'intention de baisser les bras et entend bien continuer à proposer ses programmes, que ce soit sur C8 jusqu'à l'échéance fatidique de février 2025, ou sur une autre antenne du groupe Canal+. L'hypothèse d'un transfert sur la chaîne cryptée est évoquée avec insistance en coulisses.

En attendant, tous les regards sont désormais tournés vers la justice, que l'animateur a promis de saisir pour faire valoir ses droits face à l'Arcom. Une contre-offensive judiciaire dont il est encore difficile de prédire l'issue si elle est réellement engagée, mais qui promet de nouveaux rebondissements dans ce bras de fer sans précédent entre un animateur et le régulateur de l'audiovisuel.

Une chose est sûre : privé ou non de chaîne, Cyril Hanouna n'a pas l'intention de quitter le paysage médiatique de sitôt. Fort de sa communauté de millions de "fanzouzes" et de ses soutiens chez Canal+, à commencer par celui du milliardaire Vincent Bolloré, il entend bien rester l'un des visages les plus emblématiques du petit écran français ces prochaines années. La bataille ne fait sans doute que commencer...