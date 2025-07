Les impôts viennent d'envoyer un mail étonnant : il est important de le lire

Le fisc vient de contacter de nombreux Français par e-mail et mieux vaut se pencher sur les informations délivrées.

Ces derniers jours, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) est apparue dans les boites mails de millions de Français. Une bonne nouvelle ? Une mauvaise nouvelle ? Généralement, quand les impôts débarquent, c'est source d'angoisse. Alors qu'un courrier électronique du fisc doit arriver à la fin du mois indiquant le montant exact à payer ou à se faire rembourser par le Trésor public, la DGFiP évoque cette fois tout autre chose.

Pour la plupart des Français, les impôts signifie payer. A raison, certes, mais pas que. Faire sa déclaration de revenus permet également d'ouvrir certains droits, parfois méconnus du grand public, en fonction des revenus portés à la connaissance du fisc. C'est l'objet de la communication envoyée par Bercy.

L'objet du mail n'est pas très attractif. Son intitulé : "Avez-vous pensé au Livret d'Épargne Populaire (LEP) ?" Pourtant, il mérite d'être ouvert et d'être lu avec attention car il peut rapporter un peu d'argent. Comme son nom l'indique, le LEP est un livret d'épargne et celui-ci fonctionne comme le Livret A. On peut librement placer et retirer de l'argent dessus, immédiatement, et cela génère des intérêts, sans payer d'impôts.

C'est là où le LEP est attractif. En effet, son rendement est plus élevé que celui du Livret A. Actuellement, son taux est à 3,5%, contre 2,4% pour son grand frère. Le 1er août, ces taux vont être revus à la baisse et devraient être de l'ordre 2,2% pour le LEP et 1,7% pour le Livret A.

Pour mieux mesurer l'écart, une personne qui a 5000€ placés sur les deux livrets percevra, fin 2025, 186,25€ d'intérêts grâce au LEP, contre 129,58€ grâce au Livret A, soit un supplément de près de 57€. D'où l'intérêt de se pencher sur ce dispositif.

Mais celui-ci n'est pas ouvert à tous. Cela dépend d'un plafond de revenus, détaillé sur le site service-public.fr. Par ailleurs, il n'est pas possible de déposer plus de 10 000€ dessus. Au-delà, seuls les intérêts s'accumulent mais aucun versement ne peut être effectué. Et un seul LEP peut être ouvert par personne.

Disponible pour les moins aisés, le LEP s'affiche comme une véritable roue de secours financière. "Les ménages à revenus modestes ont puisé dans leur épargne pour faire face à leurs dépenses" constate Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Attention toutefois : chaque année, les banques procèdent à un contrôle des revenus de ceux qui détiennent un LEP : si le plafond est dépassé, alors le livret est clôturé et l'argent transféré sur un autre compte.