Quand Didier Roustan évoquait ses problèmes de santé à l'antenne, une dernière apparition TV révélatrice

Didier Roustan, figure emblématique du journalisme sportif, s'est éteint brutalement à 66 ans. Sa dernière apparition télévisée en juin dernier prenait une tournure prémonitoire, avec l'évocation d'un problème de santé.

Le monde du football et du journalisme sportif est en deuil. Didier Roustan, voix incontournable et passionnée du ballon rond, s'est éteint dans la nuit du 10 au 11 septembre 2024, à l'âge de 66 ans. Cette disparition soudaine a provoqué une vague d'émotion et de nombreux hommages au sein de la communauté sportive et médiatique cette semaine.

Connu pour son franc-parler et son amour inconditionnel du football, Didier Roustan était une figure emblématique de la chaîne L'Équipe depuis 1999. Il s'était notamment fait remarquer comme chroniqueur régulier de l'émission L'Équipe du soir, animée par Olivier Ménard, où il occupait le rôle de "Président à vie", en reconnaissance de sa contribution stimulante à l'émission. La chaîne L'Équipe a d'ailleurs consacré cette semaine une édition spéciale pour rendre hommage à celui qui était considéré comme un membre à part entière de leur famille. Elle a aussi rediffusé la demi-finale historique de l'Euro 1984, opposant la France au Portugal, que Didier Roustan avait commentée.

Sur la chaîne, Didier Roustan aura conservé jusqu'au bout son style unique, son humour et sa capacité à apporter de la légèreté, même dans les débats les plus sérieux. Sa dernière apparition télévisée, le 22 juin 2024, a été exhumée par plusieurs médias, avec une dimension particulière. Lors de cette émission de L'Équipe du soir, Didier Roustan avait évoqué des problèmes de santé, ce qui apparaît à beaucoup comme un signe précurseur de sa maladie.

Lancé par un banal "comment ça va ?" par Olivier Ménard, Didier Roustan avait alors feint une forme normale avant de se raviser, avec humour, mais aussi une franchise désarmante : "Non, ça va pas, j'ai fait une intoxication alimentaire il n'y a pas longtemps et je ne m'en sors pas. Je prends des cachets, des machins, non ça ne va pas du tout". Et de poursuivre : "En général, on dit 'Comment ça va ?' et tu dis 'Ça va'. Ben là, ça ne va pas", avait-il ajouté en souriant, assurant qu'il allait "faire avec".

Lui demandant, goguenard, s'il n'était pas "forfait", s'il allait "faire un bon show" et "de la bonne télé", l'animateur de l'émission s'était ensuite vu répondre : "Ouais, des fois on est malade comme ça et puis..." Poursuivant sur un ton léger, Olivier Ménard avait enchaîné sur un éventuel malaise et un remplaçant, ce à quoi Didier Roustant répondra avec ironie : "Ça sera pas un malaise, ça sera peut-être une obligation". Des paroles qui, parmi les dernières du journaliste à l'écran, prennent aujourd'hui un tout autre relief.

Didier Roustan "a été emporté par un cancer foudroyant au foie", écrivait TV Magazine, le magazine du Figaro consacré au petit écran, le 11 septembre. La chaîne RMC Sport a évoqué pour sa part un "cancer récemment détecté". L'Equipe avait indiqué un peu plus tôt que la mort du journaliste était consécutive à une "maladie" contre laquelle il luttait "depuis plusieurs semaines".