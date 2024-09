"Il y avait des mots qui ne passaient pas" : Titouan (Eurovision Junior) a refusé certaines paroles de la chanson candidate

Titouan, 14 ans, candidat de la France à l'Eurovision Junior 2024, veut chanter "la différence". Mais il n'a pas voulu de la version originale de la chanson écrite pour le concours...

Tenante du titre depuis deux éditions, la France aborde l'Eurovision Junior 2024 avec l'ambition de réaliser un triplé historique. Après les victoires de Valentina en 2020, Lissandro en 2022 et Zoé Clauzure l'an passé, l'Hexagone s'en remet cette année à Titouan, un adolescent originaire de Quimper âgé de seulement 14 ans.

Le jeune artiste, qui vient de faire sa rentrée en classe de troisième, n'est pas un inconnu des téléspectateurs. Bercé depuis son plus jeune âge par une famille à la fibre musicale, Titouan s'est fait remarquer en participant à l'émission The Voice Kids en 2022. Cette expérience lui a permis de prendre confiance en lui et de se constituer une solide communauté sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 700 000 abonnés sur Instagram.

Fort de cette notoriété naissante, l'adolescent breton a tenté sa chance aux sélections nationales pour représenter la France à l'Eurovision Junior. Avec son "timbre de voix singulier" et son "regard lumineux", Titouan a su tirer son épingle du jeu parmi la vingtaine de candidats en lice sélectionnés par France Télévisions. "Il a beaucoup de charisme et d'aisance", a confié Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et cheffe de la délégation tricolore.

C'est une chanson intitulée "Comme ci, comme ça" qui défendra les chances françaises le 16 novembre prochain à Madrid. Un titre qui se distingue des précédentes contributions de la France, avec son démarrage en douceur avant une sérieuse montée en puissance, avec des sonorités pop et colorées, entre Mika, Elton John et Coldplay.

Le jeune Breton s'est particulièrement impliqué dans l'écriture de cette chanson, écrite et composée à l'origine par Malo et Marie Bastide, et qui se veut un appel à la tolérance. A tel point qu'il a refusé de chanter une partie du texte et a exigé qu'il soit modifié. "Dans la bouche de Titouan, il y avait des mots qui ne passaient pas, qu'il voulait changer. Il a mis sa patte d'enfant sur ce message sur la différence", a expliqué Alexandra Redde-Amiel, citée dans un article de 20 Minutes.

Vidéo : la chanson de Titouan pour l'Eurovision Junior

On ne sait pas quel passage a été modifié , mais il semble qu'il s'agisse avant tout de rendre le morceau plus accessible et percutant pour le jeune public. "Je suis heureux que cette chanson montre que nous sommes riches de notre diversité, peu importe où l'on va et ce que l'on pense", a affirmé Titouan de son côté, qui espère rendre "chacun d'entre nous plus tolérant, plus bienveillant, plus respectueux".