Une nouvelle explication sur la mort de Marwan Berreni - un destin lié à son frère assassiné

Un livre lève le voile sur le destin tragique de Marwan Berreni, star de "Plus belle la vie", et ses liens avec son frère.

Le drame a déjà fait la une de la presse à scandale. En août 2023, Marwan Berreni, acteur phare de la série Plus belle la vie dans le rôle d'Abdel Fedala, disparaît sans laisser de trace, après avoir accidentellement renversé une femme avec un 4x4. Le corps du comédien sera retrouvé quelques semaines plus tard, en octobre 2023, dans une ferme inhabitée du Rhône. L'acteur s'est pendu, visiblement de désespoir. Cette disparition brutale a choqué le monde de la télévision, d'autant plus que Berreni devait reprendre son personnage dans la suite de la série, sur TF1.

Mais derrière cette triste fin, se cache une autre tragédie plus méconnue, celle de son frère, Bilal. C'est ce double destin que la journaliste Charlotte Chaffanjon explore avec finesse dans son livre, "Deux frères", paru aux éditions Les Arènes cette semaine. S'appuyant sur une enquête fouillée, elle retrace le parcours des frères Berreni, unis par un lien fusionnel, malgré des personnalités et des caractères aux antipodes. Si le volubile Marwan s'était fait un nom sur le petit écran, son cadet de 18 mois est qualifié de discret, solitaire, voire antisocial. Mais il a un talent lui aussi : artiste urbain sous le nom de Zoo Project, il sera reconnu voire starifié dans le milieu avant d'être, lui aussi, fauché dans son élan.

L'autrice dépeint deux garçons attachants, "quasi-jumeaux", nés dans une famille d'immigrés franco-algériens de l'Est parisien. Leurs parents, éprouvés par la vie, leur ont inculqué le sens de la fraternité. Élèves doués, les frères Berreni ont cultivé leurs talents respectifs, l'un avec le graff sur les murs des cités et les musées, l'autre devant la caméra. Quand Marwan joue de sa popularité et rêve de succès, Bilal, son frère tant adoré, vit et voyage seul, souvent sans le sou, totalement désintéressé par l'argent et le succès. Jusqu'à ce qu'il soit assassiné dans des circonstances troubles aux États-Unis, en 2013.

Quand il arrive à Detroit à l'époque, à 23 ans, Bilal veut toucher du doigt cette ville meurtrie par la crise et quasiment délabrée. Squattant en solitaire, il pratique le skate dans les quartiers chauds de l'ancien fief de l'automobile. C'est une mauvaise rencontre qui va l'emporter : Bilal sera tué pour son portefeuille. Vide.

Le livre met notamment en lumière le traumatisme indicible de Marwan après la perte brutale de ce frère qu'il admirait tant, sa culpabilité de lui avoir payé le billet sans retour pour l'Amérique, ses drôles d'idées et son caractère ombrageux qui a refait surface après cette perte, sa consommation d'alcool de plus en plus préoccupantes aussi. Charlotte Chaffanjon suggère, sans jamais l'affirmer, que l'acteur ne s'est jamais remis de ce deuil impossible, le cadavre de Bilal ayant disparu pendant de longs mois avant d'être identifié. Des circonstances qui font écho à celles, mystérieuses, de sa propre mort, Marwan Berreni ayant aussi été retrouvé pendu, en octobre 2023, bien après sa disparition.

Plus qu'une simple biographie, "Deux Frères" est une plongée émouvante dans le destin et la psyché de Marwan Berreni, de son enfance lumineuse à sa fin tragique, à travers le prisme de sa relation avec ce frère parti trop tôt. Charlotte Chaffanjon signe un récit poignant, quasi romanesque, qui éclaire d'un jour nouveau la souffrance d'un acteur prometteur et aimé du public. Un livre pour les fans certes, pour ne pas oublier le talent, mais aussi l'humanité de Marwan Berreni, mais aussi un livre humain nécessaire.