En une semaine, Ardisson empoche une petite fortune et se paye Hanouna bien comme il faut

A 75 ans, Thierry Ardisson n'a pas encore totalement enfilé ses pantoufles. Il a d'ailleurs récupéré quelques millions cette semaine...

On le sait, Thierry Ardisson, l'enfant terrible du PAF, n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Provocateur assumé, il n'a eu de cesse durant sa longue carrière de bousculer les codes de la télévision. De ses programmes sur La Cinq à Paris Première, en passant par son émission iconique Tout le monde en parle sur France 2 dans les années 90-2000, il est, à 75 ans désormais, le papy agité, anticonformiste et un brin dérangeant de la télévision.

Les dernières apparitions vraiment solides d'Ardisson à la télévision remontent à Salut les Terriens, l'émission qu'il va lancer en 2006 sur Canal+. Celle-ci changera plusieurs fois de formule et de chaîne, pour basculer sur C8 en 2016. Elle sera rebaptisée brièvement Les Terriens du samedi, avant de disparaitre en 2019, sur fond de conflit avec Vincent Bolloré, patron de Vivendi et donc du groupe Canal.

Dès l'été 2019, Thierry Ardisson décide d'attaquer en justice son ancien patron pour "rupture brutale des relations commerciales", dénonçant les déprogrammations de Salut les Terriens. L'annonce tardive de celles-ci ont provoqué selon lui un préjudice à sa société de production, Ardisson & Lumières. Plus de cinq ans plus tard et après plusieurs soubresauts, l'animateur a eu gain de cause. Le 18 octobre, la cour d'appel de Paris a condamné C8 à lui verser 2,9 millions d'euros de dommages et intérêts selon Le Parisien. Canal+ est notamment pointée pour ne pas avoir respecté un préavis de quatre mois et demi avant interruption.

Et Thierry Ardisson ne s'en sort pas si mal. Si lors d'un jugement de 2021, les indemnités s'élevaient certes à 3,8 millions d'euros, il faut se rappeler que le tribunal de commerce ne lui avait octroyé à l'origine qu'environ 800 000 euros. La Cour de cassation, saisie par la chaîne, avait elle aussi penché pour des indemnités moins élevées. La victoire finale et le petit pactole obtenu en réparation donnent donc de quoi jubiler.