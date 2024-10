TPMP : indésirable sur Canal, Cyril Hanouna privé de chaîne en 2025 ?

Alors que l'avenir de C8 ne tient qu'à un fil, l'émission TPMP pourrait également disparaître... Mettant peut-être fin à la collaboration entre le groupe Canal et Cyril Hanouna.

La collaboration entre TPMP de Cyril Hanouna et le groupe Canal touche-t-elle à sa fin ? Alors que "Touche pas à mon poste" a coûté 7,6 millions d'euros d'amende en huit ans, et provoqué la fermeture de C8 par l'Arcom, l'avenir de l'émission comme du présentateur sont en jeu. Canal+ pourrait bien mettre fin à 12 ans de collaboration avec Cyril Hanouna, relate Le Parisien .

"Le groupe Canal+ diffusera l'émission quotidienne jusqu'au 28 février 2025, mais pas au-delà", a affirmé une source proche du dossier au journal. TPMP pourrait donc s'arrêter totalement à partir de mars prochain, date à laquelle la chaîne C8 arrêtera d'émettre. L'Arcom a en effet décidé de ne pas renouveler sa fréquence, ainsi que celle de NRJ 12. Une mesure qui a été questionnée par un recours auprès du Conseil d'Etat, qui doit rendre sa décision d'ici la fin de l'année. Et selon un cadre du groupe Bolloré, celui-ci tient Cyril Hanouna responsable de la fermeture de la chaîne.

"Il s'est fâché avec les trois quarts du PAF"

TPMP vit-elle ses derniers mois d'existence ? Selon la source, l'émission, qui rassemble 1,25 million de personnes chaque soir rappelle Le Parisien, pourrait même être arrêtée juste avant les vacances de Noël . "Janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires, donc je ne vois pas l'intérêt de repartir début janvier en perte sèche." Et les chances pour que l'émission soit récupérée sur une autre chaîne du groupe, Canal+ ou CStar, seraient proches de zéro.

Reste comme option de déménager l'émission vers une autre chaîne, ce qu'envisagerait Cyril Hanouna. Le présentateur a rencontré Nicolas de Tavernost, vice-président de la branche média de l'armateur CMA-CGM et patron par intérim de BFM et RMC. Ce qu'il a confirmé au journal. "On s'est vu car il faut toujours discuter avec les gens de talent quand ils se posent des questions sur leur avenir mais on n'a aucun projet ensemble." Mais selon un concurrent de Cyril Hanouna, les autres chaînes ne se risqueraient pas à sauver l'émission, "de peur de se mettre à son tour l'Arcom à dos". Et d'ajouter : "Sans compter qu'en critiquant la télé parfois férocement, il s'est fâché avec les trois quarts du PAF (Paysage audiovisuel français)."