Inès Reg ne s'est toujours pas remise du clash avec Natasha St-Pier, elle craque en plein spectacle

Elle avait pourtant promis de ne pas en parler... Inès Reg n'a pas pu s'empêcher de ressasser son clash avec Natasha St-Pier.

C'était au printemps dernier. Danse avec les stars, en difficultés, espérait se relancer sur TF1 avec une nouvelle saison. L'émission fera mieux que cela, grâce notamment à un énorme clash survenu en coulisses entre deux concurrentes, Inès Reg et Natasha St-Pier, qui va finalement booster les audiences. Le violent accrochage décrit dans la presse et le feuilleton de déclarations et de rumeurs qui suivra, vont provoquer une ambiance tendue sur le plateau de DALS et attiseront chaque semaine un peu plus la curiosité des téléspectateurs.

Six mois plus tard, Inès Reg, qui avait juré de tirer un trait sur cet épisode et de ne plus en parler publiquement, semble toujours marquée par ce qui lui est arrivé et par sa défaite en finale face à sa plus grande rivale, puisque c'est Natasha St-Pier qui l'avait finalement emporté en avril dernier. Dans son spectacle "On est ensemble", actuellement en tournée, l'humoriste n'a visiblement pas pu s'empêcher de faire référence à ce clash qui avait ébranlé le PAF pendant de longues semaines.

Lors d'un récent passage à Boulogne-sur-Mer mi-octobre, Inès Reg a proposé à son public un karaoké parodique sur le tube "Tu trouveras" de Natasha St-Pier. Dans les paroles revisitées avec ironie, elle glisse l'insulte "p'tite sal*pe", faisant clairement allusion à l'altercation et aux propos que lui aurait alors tenus Natasha St-Pier lors de leur confrontation. La vidéo de la séquence, partagée sur les réseaux sociaux, a rapidement enflammé la toile.

Beaucoup s'attendaient d'ailleurs à une réaction de Natasha St-Pier. Mais la principale intéressée a choisi de ne pas relever la provocation, préférant se concentrer sur ses projets. Car depuis sa victoire dans Danse avec les stars, la carrière de la chanteuse a connu un véritable regain. Natasha St-Pier multiplie les activités : apparitions TV, duo avec Agustin Galiana, lancement d'un parfum à son nom, tournée de Noël avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, participation à la tournée "Les comédies musicales : le concert", sortie d'un clip caritatif pour l'association Laurette Fugain...

Sans oublier ses émissions de radio sur AirZen Radio où elle partage, en tant que professeur de yoga, ses conseils bien-être. Natasha St-Pier propose même désormais des séjours "thalasso et yoga doux" à ses fans. Une reconversion qui semble lui réussir.

De son côté, Inès Reg, qui a participé à Mask Singer après Danse avec les Stars, se fait plus discrète sur TF1. Celle qui devait tourner un téléfilm pour la première chaîne a finalement décidé de revenir à ce qu'elle sait faire de mieux selon elle, l'humour et la scène.