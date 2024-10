Stéphane Plaza "liquidé" par M6 ? Des habitués ont remarqué un détail dans les programmes de la chaîne

En marge des accusations de violences conjugales, des habitués ont remarqué un détail sur les émissions de Stéphane Plaza.

Malgré les accusations de violences conjugales et le renvoi de son procès à janvier 2025, l'animateur vedette Stéphane Plaza promène de nouveau sa mine enjouée sur M6. Depuis plusieurs semaines, la chaîne a décidé de diffuser comme si de rien n'était ses émissions phares, Recherche appartement ou maison, Maison à vendre et Chasseurs d'appart. Un choix de programmation qui provoque l'embarras, même si la présomption d'innocence doit bien sûr prévaloir.

Pour rappel, le 28 août, le procès de Stéphane Plaza pour violences envers deux ex-compagnes a été renvoyé au 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris. L'animateur de 54 ans, placé sous contrôle judiciaire, était absent de l'audience, son avocate invoquant un risque de "décompensation psychologique". Les deux plaignantes, elles, l'accusent de violences physiques et psychologiques durant leur relation, avec quelques détails très explicites dans la presse.

Pourtant, à peine quelques jours après ce report, les téléspectateurs ont eu la surprise de retrouver le présentateur à l'écran en septembre. Lors de sa conférence de rentrée, M6 a indiqué qu'elle continuait à travailler avec le présentateur et elle mise en effet chaque week-end sur Stéphane Plaza, le samedi (Chasseurs d'appart') et le dimanche (Maison à vendre et Recherche appartement ou maison) après-midi.

Mieux, Stéphane Plaza est même revenu en prime-time ce vendredi, avec des inédits de Tout changer ou déménager et de Recherche appartement ou maison. Il en sera de même la semaine suivante. Un téléfilm, tourné en septembre avec Michèle Bernier serait aussi dans les cartons. Le signe d'un soutien de M6 à son agent immobilier préféré ? Pas si sur.

Certains observateurs avisés comme le site Toutelatélé.com, ont remarqué que M6 avait déjà évincé Chasseurs d'appart' le samedi, au profit de deux épisodes de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Mais c'est surtout le rythme et la nature des diffusions qui intrigue. Ce vendredi 25 octobre, après un inédit de Tout changer ou déménager, c'est encore un inédit de Recherche appartement ou maison qui a été diffusé en deuxième partie de soirée. Un créneau très tardif réservé d'ordinaire aux rediffusions. Choisir des inédits sur cette tranche serait même une première historique selon Toutelatélé.com.

De quoi laisser planer "un sentiment de liquidation" des émissions en stock. "La chaîne semble avoir opté pour une stratégie rapide afin de se débarrasser de ces inédits", écrit le site internet. Ces diffusions massives signent-elles la fin de la collaboration entre la chaîne et sa star ? Officiellement, M6 tente de garder une position équilibrée : une enquête interne a été évoquée en 2023 et M6 a plus récemment pris acte "de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés". Elle doit aussi acter, sans doute, que son contrat avec l'animateur s'étend jusqu'en 2028...