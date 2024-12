"Arrêter de parler de cancer des..." : malade, l'acteur de Dawson craque à la télévision et donne de ses nouvelles

La vidéo a fait le tour du Web cette semaine. Invité dans l'émission Good Morning America, sa première télévision depuis l'annonce de son cancer, James Van Der Beek (Dawson) n'a pu retenir ses larmes...

On l'avait laissé jeune adolescent romantique et torturé dans Dawson's Creek, série culte pour toute une génération d'ados entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. L'acteur James Van Der Beek a bien grandi. A 47 ans désormais, il a trouvé l'amour depuis belle lurette, contrairement à son personnage qui, de mémoire, n'a jamais vraiment réussi à conquérir l'insaisissable Joey Potter (Katie Holmes).

Après un divorce, James Van Der Beek s'est en effet marié en 2010 à la comédienne Kimberly Brook dans la vraie vie, avec laquelle il a eu pas moins de six enfants ! Et l'acteur a depuis peu besoin du soutien de toute sa famille, lui qui a annoncé il y a un mois être atteint d'un cancer. Une révélation faite sur les réseaux sociaux puis dans un magazine sous la contrainte, alors qu'un tabloïd people s'apprêtait à publier la triste nouvelle.

Celui qui a fait craquer beaucoup de coeurs il y a 20 ans était l'invité de Good Morning America mardi dernier, pour donner plus de nouvelles sur sa santé. Sa première interview télévisée depuis qu'il a révélé le terrible diagnostic. "Physiquement, je vais très bien. Je me sens vraiment bien émotionnellement. Vous savez, c'est déjà beaucoup", a-t-il rassuré.

James Van Der Beek et sa femme Kimberly Van Der Beek. © Evan Agostini/AP/SIPA (publiée le 04/12/2024)

James Van Der Beek a aussi raconté à quel point il avait été "choqué" par le diagnostic, celui d'un cancer colorectal, alors qu'il pensait être en parfaite santé. Alerté par des selles irrégulières, il raconte avoir d'abord soupçonné une simple surconsommation de café, avant une coloscopie qui s'est révélée implacable. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", a-t-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.

Depuis, l'acteur passe environ "90% du temps" à se concentrer sur les changements qu'il peut apporter à sa vie et à celle des autres et auxquels il n'aurait jamais pensé auparavant. Les 10% restants, il admet être "en pleurs et terrifié". L'acteur a également rendu hommage à sa femme Kimberly et leurs enfants Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah, avant de craquer et de verser quelques larmes.

"Certains d'entre eux sont très ouverts sur leurs peurs et en parlent et d'autres les manifestent de différentes manières, ou deviennent très silencieux", a-t-il détaillé à propos de ses enfants, avec un trait d'humour remarqué : "Si je pouvais les convaincre d'arrêter de parler de 'cancer des fesses', je serais ravi. Mon fils de six ans me demande presque tous les deux jours : " Papa, comment va ton cancer des fesses ?" Une note de légèreté qui reflète aussi la difficulté de parler de ce type de cancer, trop souvent tourné en dérision.

Le cancer colorectal commence dans le côlon ou le rectum, qui font tous deux partie du gros intestin. En 2023, on a diagnostiqué plus de 47 000 nouveaux cas en France. Aux Etats-Unis plus de 140 000 cas sont diagnostiqués chaque année.