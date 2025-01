Cyril Hanouna annoncé sur une nouvelle chaîne surprise, avec ou sans TPMP ?

Cyril Hanouna, animateur star de C8, serait sur le point de quitter la chaîne pour rejoindre un tout autre groupe selon un ex-chroniqueur. Un changement majeur qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de TPMP...

C'est une des évolutions de la télévision les plus importantes de ces dernières années. Fin février, deux chaînes vont disparaître de la TNT, NRJ 12 et C8, qui ont vu leurs fréquences réattribuées à deux autres chaînes par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), le gendarme de l'audiovisuel. Cette disparition de C8 menace directement son principal animateur, Cyril Hanouna, et son émission emblématique Touche pas à mon Poste, véritables locomotives de la chaîne du groupe Canal+.

L'avenir et surtout le point de chute de Cyril Hanouna et de TPMP font donc l'objet d'intenses spéculations depuis des mois. Différentes hypothèses ont circulé ces derniers temps sur l'avenir de l'animateur vedette, parmi lesquelles le maintien sur une autre chaîne du groupe Canal+ (Canal+, CNews, CStar...) ou le lancement d'une nouvelle chaîne sur Internet faisaient partie des plus sérieuses. Mais une piste plus surprenante semble se profiler. Selon des informations de Clément Garrin, bloggeur et lui-même chroniqueur de TPMP jusqu'en 2022, Cyril Hanouna s'apprêterait à rejoindre un tout autre groupe d'ici fin février.

"Selon mes informations, l'animateur quittera bien le groupe Canal le jeudi 27 février et préparera son arrivée au sein du groupe M6", écrit l'intéressé sur X, qui précise que M6 et Hanouna "n'ont pas encore signé", devant attendre une mystérieuse "décision définitive du Conseil d'Etat". Pour rappel, le Conseil d'Etat a rejeté depuis le 30 décembre les recours en référé des chaînes C8 et NRJ 12 contre le non-renouvellement de leur fréquence, mais celui-ci devait encore examiner l'affaire sur le fond "dans les prochaines semaines".

Un nouveau TPMP ou une nouvelle émission d'Hanouna sur W9 ?

Les informations de Clément Garrin sur Cyril Hanouna restent évidemment à confirmer. "Nous ne commentons pas les choix de Cyril, ils lui appartiennent et nous lui souhaitons bonne chance", aurait répondu la communication du groupe Canal au bloggeur.

Les dirigeants de M6 feraient en tout cas les yeux doux depuis longtemps à l'animateur. En toute logique, si transfert il y avait, l'animateur pourrait atterrir sur W9, la chaîne TNT du groupe, grande concurrente de C8 depuis des décennies. Cette dernière chercherait en effet à renforcer son access prime-time. Ce départ constituerait en outre un véritable séisme médiatique, Cyril Hanouna étant l'une des principales têtes de pont dans l'empire Bolloré, propriétaire de Vivendi et donc de Canal.

Reste la grande inconnue : que deviendra Touche Pas à Mon Poste ? Cyril Hanouna présentera-t-il une nouvelle émission sur W9 ou parviendra-t-il à transférer son programme tout en l'adaptant à sa nouvelle chaîne ? Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir du trublion du PAF.