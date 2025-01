Cyril Hanouna sur M6 ou W9 : Karine Le Marchand enrage et menace

Une rumeur de plus en plus insistante annonce l'arrivée de Cyril Hanouna sur M6. Mais Karine Le Marchand, animatrice phare de la chaîne, ne la voit pas d'un très bon oeil...

Cyril Hanouna, l'animateur star de C8 et sa sulfureuse émission Touche pas à mon Poste, pourraient bien faire leur grand retour dans le giron de M6. Selon plusieurs sources concordantes, des négociations avancées seraient en cours entre Hanouna et David Larramendy, président du directoire du groupe M6, en vue d'une arrivée dès la rentrée de septembre.

Cette information, d'abord ébruitée vendredi 24 janvier par le journaliste médias Clément Garin sur le réseau social X (ex-Twitter), a été en partie confirmée par Libération. Le journal évoque des "contacts noués depuis plusieurs mois" en vue d'un possible transfert, même si rien ne serait encore signé à ce stade selon Cyril Hanouna lui-même.

Si cette arrivée se précisait, elle aurait lieu vraisemblablement sur l'antenne de W9, chaîne du groupe M6. Aucun projet ne serait en revanche prévu sur RTL, la station de radio du groupe, où Hanouna a pourtant officié par le passé entre 2006 et 2011. La direction de M6 a en tout cas démenti en interne tout transfert imminent.

"S'il vient je m'en vais", affirme Karine Le Marchand

Reste que cette perspective crée déjà un violent climat de tension dans les couloirs de M6, notamment du côté des animateurs. La plus remontée n'est autre que Karine Le Marchand, présentatrice star de l'émission L'amour est dans le pré. Celle-ci a confié sans détour sa colère à Libération ce vendredi matin :

"S'il vient je m'en vais. Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, me méprise et m'insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps", à lâché l'animatrice.

Karine Le Marchand, qui avoue mener "la fronde en interne", espère qu'"un autre groupe aura la gentillesse de [l']héberger" si Hanouna devait effectivement débarquer sur M6. Elle rappelle qu'en 2020, la chaîne avait interdit à ses animateurs d'aller sur le plateau de TPMP, après des propos déplacés de Jean-Michel Maire à son encontre.

En vain visiblement, puisqu'elle assure qu'Hanouna a continué à l'attaquer depuis : "Il a dit partout qu'il ne pouvait pas me saquer. Comme par hasard, depuis septembre, il est devenu gentil. Ça m'a mis la puce à l'oreille". Karine Le Marchand dit en avoir parlé en janvier à David Larramendy, qui lui aurait "confirmé qu'ils réfléchissaient à le faire venir."

Julien Courbet lui aussi dans la "fronde" anti-Hanouna

Un autre point de crispation pour l'animatrice : la proximité revendiquée d'Hanouna avec Mimi Marchand, papesse de la presse people avec qui Le Marchand est en procès. "Hanouna dit que Mimi Marchand est comme sa mère, alors que je suis en procès avec elle. Tous les signaux d'alerte sont en train de s'allumer là", s'inquiète-t-elle. Avant de conclure : "C'est une question éthique. Dans la vie, il faut faire des choix moraux et être droit dans ses bottes. En termes d'images, c'est catastrophique."

Selon les informations de Libération, Karine Le Marchand ne serait pas la seule à s'opposer frontalement à une arrivée de Cyril Hanouna. Julien Courbet, autre animateur phare de M6 parti en mauvais termes de C8 en 2018 après une collaboration compliquée avec Hanouna, y serait également hostile.

Mais la décision finale reviendra in fine à la direction de M6. Cyril Hanouna serait de son côté dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat, qui doit se prononcer courant février pour la dernière fois sur le recours de Canal+ suite au retrait par l'Arcom de la fréquence TNT de C8. Un élément qui pourrait peser dans la balance.