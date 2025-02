Michou et Elsa Bois : cela fait déjà un "bon moment" qu'ils ont rompu, une cause clairement pointée

Michou et Elsa Bois, couple star des réseaux sociaux depuis Danse avec les stars en 2021, ont annoncé leur séparation sur Instagram après 3 ans de relation.

Le youtubeur Michou et la danseuse professionnelle Elsa Bois ont annoncé leur rupture, après trois années d'amour, via un message commun publié sur leurs comptes Instagram ce lundi 17 février. Ce couple emblématique, suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, s'était rencontré et était tombé amoureux devant les caméras et sous les projecteurs, lors de la onzième saison de l'émission Danse avec les stars en 2021 sur TF1. Ensemble, ils avaient terminé à la troisième place de la compétition.

Dans leur communiqué, Michou et Elsa ont tenu à clarifier leur situation alors que de nombreuses rumeurs circulaient ces dernières semaines concernant l'état de leur relation. "Comme vous l'avez remarqué cela fait un bon moment qu'on ne se montre plus ensemble, la raison est qu'on a pris la décision mutuelle de se séparer en début d'année après une longue période de réflexion", ont-ils révélé à leurs abonnés.

Le jeune couple a reconnu la difficulté d'expliquer une telle décision en un simple message, conscient que le public les avait vus tomber amoureux l'un de l'autre et évoluer ensemble pendant ces trois dernières années. Si Michou et Elsa ne se sont pas épanchés sur les raisons exactes de leur séparation, ils ont cependant expliqué avoir préféré garder cette information pour eux "le plus longtemps possible", le temps "de digérer ce changement important" et de l'annoncer d'abord à leurs proches.

La séparation de Michou et Elsa Bois, bien que douloureuse, semble donc réfléchie. Et malgré la fin de leur histoire, les deux ex ont tenu à rappeler les bons moments partagés : "On a vécu une belle histoire pendant 3 ans et on est très heureux des moments qu'on a partagés, on s'est toujours respectés et cette séparation ne change en rien le respect ni la bienveillance qu'on a l'un pour l'autre". Michou et Elsa Bois ont également demandé à leurs fans de respecter leur intimité et de ne pas relayer de "messages ou de propos irrespectueux" à l'encontre de l'un ou de l'autre.

Au-delà des raisons personnelles, le youtubeur de 25 ans a pointé du doigt l'impact négatif des réseaux sociaux sur son couple. Lors d'un live sur Twitch le soir-même, Michou a en effet dénoncé "une vague de harcèlement" subie depuis plusieurs mois, qualifiant "d'ultra-toxique tout ce qui se dit autour de [lui] et Elsa". Il a appelé ses abonnés à ne pas "rentrer dans le jeu des gens qui veulent faire du buzz" et a avoué que s'il devait avoir une nouvelle relation à l'avenir, il ne referait pas "l'erreur" de l'exposer sur les réseaux. "Malheureusement les réseaux s'approprient un truc qui ne leur appartient pas, c'est un enfer", a-t-il conclu.