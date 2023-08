Un gars, une fille sur TF1 : pourquoi Jean Dujardin et Alexandra Lamy sont absents ?

A l'occasion des 20 ans de la série "Un gars, une fille", TF1 diffuse une émission spéciale les 28 août et 4 septembre. Mais ce sont de nouveaux duos qui incarnent les sketchs iconiques du programme, à la place de Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

La série "Un gars, une fille" signe son retour sur TF1. Enfin, presque... La première chaîne célèbre les 20 ans de la série à travers deux émissions spéciales dans lesquelles des duos de comédiens, animateurs ou chanteurs reprennent les sketchs cultes du programme. La première soirée est programmée ce lundi 28 août, la seconde sera à découvrir le 4 septembre.

Les fans le constateront rapidement, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ne reprennent pas les rôles qui les ont lancés à l'occasion de cette soirée spéciale. Les deux acteurs ont en effet décliné l'invitation de la première chaîne, rapporte la productrice Florence Boudaud auprès de Télé Star. "Alexandra a gentiment décliné, expliquant que son personnage lui avait longtemps collé à la peau. Mais elle a trouvé l'idée géniale et a promis de regarder cette version. L'agent de Jean Dujardin nous a répondu négativement". Ce dernier n'aurait pas donné d'explications à ce refus.

Rappelons également que les deux comédiens ont formé un couple à l'écran mais également dans la vie, de 2003 à 2013. Ils divorcent l'année suivante, après cinq ans de mariage et onze année de relation. Depuis, Jean Dujardin vit une idylle avec la patineuse artistique Nathalie Péchalat, et Alexandra Lamy n'a plus médiatisé ses relations amoureuses.

En quoi consiste le retour d'Un gars, une fille ?

Il y a plus de 20 ans, les téléspectateurs français découvraient les aventures d'Alex et Jean, alias "Chouchou" et "Loulou", dans la série désormais culte "Un gars, une fille". Cette série, la plus adaptée dans le monde, est devenue un véritable phénomène de société, classée troisième série préférée des Français après "Game of Thrones" et "La Casa de Papel".

18 couples de comédiens, chanteurs, animateurs rejouent les saynètes cultes de Chouchou et Loulou. Un casting inédit, parmi lesquels des duos inattendus, toutes générations confondues et de vrais couples dans la vie. Parmi les invités : Alessandra Sublet et Olivier Marchal, Julie De Bona et Élie Semoun, Stefi Celma et Stéphane Plaza, Stéphane Bern et Yori Bailleres, Adriana Karembeu et Denis Brogniart, ou encore Shy'm et Florent Peyre... Cette émission anniversaire ne signifie toutefois pas, pour l'instant, que l'émission qui a lancé Alexandra Lamy et Jean Dujardin reviendra de manière plus régulière sur TF1.

Qui sont les nouveaux couples d'Un gars, une fille ?

Alessandra Sublet et Olivier Marchal

Barbara Schulz et JoeyStarr

Julie De Bona et Élie Semoun

Bérengère Krief et Baptiste Lecaplain

Inès Reg et Kevin Debonne

Stefi Celma et Stéphane Plaza

Alice David et Guillaume Labbé

Stéphane Bern et Yori Bailleres

Caroline Anglade et Tom Leeb

Natoo et Kyan Khojandi

Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh

Constance Labbé et Tom Villa

Adriana Karembeu et Denis Brogniart

Faustine Bollaert et Maxime Chattam

Chantal Ladesou et Antoine Duléry

Michèle Bernier et Olivier Sitruk

Frédérique Bel et Mathieu Madénian

Shy'm et Florent Peyre

Quand est diffusé Un gars, une fille (au pluriel) ?

TF1 célèbre l'anniversaire de Chouchou et Loulou en grandes pompes. Pour les 20 ans de la série "Un gars, une fille", la première chaîne propose deux soirées événements où de nouveaux duos de comédiens rejouent des sketchs cultes du programme. La première soirée est programmée le lundi 28 août 2023, à 21h10 sur TF1. La seconde est à voir le 4 septembre. Il est également possible de retrouver l'émission en replay streaming dès le lendemain de sa diffusion, sur le site MyTF1.

Où et quand voir Un gars une fille (au pluriel) en replay streaming ?

"Un gars, une fille (au pluriel)" est une émission qui permet de fêter les 20 ans de la série portée auparavant par Jean Dujardin et Alexandra Lamy sur TF1. Deux soirées événements sont prévues par TF1, dont la première est programmée le lundi 28 août 2023 et la seconde le lundi 4 septembre. Si vous ne pouvez pas voir l'émission lors de sa diffusion télévisée, pas de panique : elle sera disponible dès le lendemain en replay sur la plateforme de streaming MyTF1.