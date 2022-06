TOURIST FRANCE 2. Jamie Dornan incarne le protagoniste de la série The Tourist au programme TV sur France 2 dès le 20 juin 2022.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 15h32] Un homme amnésique découvre avec stupeur qu'on cherche à le tuer. C'est le pitch de The Tourist, nouvelle série anglophone diffusée sur France 2 dès ce lundi 20 juin 2022. L'acteur de Cinquante nuances de Grey, Jamie Dornan, incarne le protagoniste qui devient amnésique après une course poursuite rocambolesque. Il ne se souvient plus de son identité à son réveil, ni les raisons qui font qu'on cherche à le tuer.

The Tourist est une série en six épisodes diffusée sur France 2 les 20 et 27 juin 2022. Au casting, on retrouve donc l'acteur Jamie Dornan dans le rôle principal. Il donne la réplique à Danielle Macdonald (Patti Cake$), Shalom Brune-Franklin (Cursed), Damon Herriman (Quarry), Olafur Darri Olafsson (Trapped) et Alex Dimitriades (Hartley, coeurs à vif).

Synopsis - Une homme se réveille en Australie sans aucun souvenir concernant son identité et la raison pour laquelle il est pris en chasse. Il part à la recherche de la vérité, tout en tentant de survivre aux attaques d'hommes mystérieux.