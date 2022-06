TOURIST FRANCE 2. Les derniers épisodes de The Tourist sont diffusés sur France 2 ce lundi 27 juin 2022. Une suite est-elle prévue ?

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 20h30] La première saison de The Tourist est diffusée sur France 2. Les derniers épisodes sont proposés sur la seconde chaîne ce lundi 27 juin 2022. Mais qu'en est-il de la suite ? Face au succès de la série, elle a été renouvelée outre-Manche pour une saison 2 en mars dernier. Il faudra donc patienter avant de découvrir les nouveaux épisodes, qui doivent entrer en production et être tournés, avant d'être doublés en version française. Il semble peu probable de voir un retour de ce thriller avant l'année 2023.

The Tourist est un thriller déjanté définitivement à part dans le paysage télévisuel. La série anglophone est diffusée sur France 2 les 20 et 27 juin 2022, à raison de trois épisodes par soir. L'acteur de Cinquante nuances de Grey, Jamie Dornan, incarne le protagoniste qui devient amnésique après une course poursuite rocambolesque. Il ne se souvient plus de son identité à son réveil, ni les raisons qui font qu'on cherche à le tuer. The Tourist est une série en six épisodes diffusée sur France 2 les 20 et 27 juin 2022. Au casting, on retrouve également Danielle Macdonald (Patti Cake$), Shalom Brune-Franklin (Cursed), Damon Herriman (Quarry), Olafur Darri Olafsson (Trapped) et Alex Dimitriades (Hartley, coeurs à vif).

Synopsis - Une homme se réveille en Australie sans aucun souvenir concernant son identité et la raison pour laquelle il est pris en chasse. Il part à la recherche de la vérité, tout en tentant de survivre aux attaques d'hommes mystérieux.

Jamie Dornan : l'Homme

Danielle Macdonald : Helen Chambers

Shalom Brune-Franklin : Luci Miller

Olafur Darri Olafsson : Billy Nixon

Alex Dimitriades : Kosta Panigiris

Genevieve Lemon : Sue

Danny Adcock : Ralph

Damon Herriman : Lachlan Rogers

Alex Andreas : Dimitri Panigiris

Maria Mercedes : Freddie Lanagan

Michael Ibbotson : Peter

Kamil Ellis : Sergent Rodney Lammon

The Tourist est une série diffusée sur France 2 les 20 et 27 juin 2022. Si vous avez raté certains épisodes, ceux-ci seront disponibles en replay streaming au lendemain de leur diffusion sur la plateforme france.tv. Il suffit d'avoir un compte, gratuit, pour pouvoir retrouver le replay de The Tourist. Les abonnés de Salto peuvent également découvrir dès à présent l'intégralité de la saison 1.

Pour le moment, seule la saison 1 de The Tourist est diffusée sur France 2. Elle a toutefois été renouvelée officiellement pour une seconde saison en mars dernier. Pour l'heure, aucune date de sortie dans les pays anglophones (et également en France), n'a été annoncée, et il semble peu probable que la série soit de retour avant l'année 2023.