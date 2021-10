"The Voice : Flo Malley réagit au coup de gueule de Jenifer"

THE VOICE ALL STARS. Jenifer s'est publiquement offusquée de la qualification de Flo Malley face à Al.Hy lors des cross-battles. Le candidat en demi-finale de The Voice a réagi en interview.

[Mis à jour le 16 octobre 2021 à 20h45] C'est l'incident qu'il ne fallait pas rater dans The Voice All Stars. Le 2 octobre 2021, débutaient les cross-battles de cette saison anniversaire, diffusée sur TF1. Flo Malley, de l'équipe de Patrick Fiori, affrontait Al.Hy de l'équipe de Jenifer. Le public a préféré la prestation du premier à la deuxième, ce qui a conduit à l'élimination de cette dernière. Une annonce qui n'a pas du tout plu à Jenifer, qui n'a d'ailleurs pas manqué de le faire savoir : "Je suis choquée, a-t-elle lancé. Je quitte l'émission. Je ne continue pas." La coach a ainsi quitté le plateau quelques minutes avant de revenir, s'excusant de son comportement qu'elle justifie à la hauteur de sa déception.

Après ce coup de sang de la part de Jenifer dans The Voice, Flo Malley, demi-finaliste de cette saison All Stars 2021, a réagi dans une interview à Cinérevue : "Elle avait des circonstances atténuantes mais il faut qu'elle surmonte son incompréhension [...] Je ne lui jette pas la pierre, je ne lui en veux pas, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Cela dit, je pense avoir ma place dans l'émission tout autant que les autres candidats." Le candidat de The Voice All Stars estime ainsi que Jenifer n'a pas fait de "choix stratégique" en envoyant Al.Hy. Un avis partagé par la coach elle-même, comme elle a pu l'expliquer plus tard dans les colonnes de Télé Loisirs : "Il fallait être un minimum stratège et je ne l'ai pas du tout été. C'était chaud. C'était très spécial. Surtout pour les talents qui attendaient leur tour dans les gradins."

Pour accompagner Nikos Aliagas durant la saison The Voice All Stars, la production du télé-crochet a fait appel à certains jurés parmi les plus habitués de l'émission. Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori se répartiront les différents candidats déjà connus de The Voice pour en emmener un vers la victoire finale dans cette saison spéciale dixième anniversaire de The Voice sur TF1. Bien entendu, Nikos Aliagas est toujours le présentateur star de l'émission, accompagné de Karine Ferri.

D'anciens candidats de The Voice ont signé leur grand retour dans l'émission de TF1 à l'occasion de l'édition All Stars. Parmi eux, certains se sont qualifiés et ont qualifié les équipes. Voici la composition des équipes de chaque coach à l'issue des auditions à l'aveugle. Dans l'équipe de Florent Pagny, on retrouve Anne Sila, MB14, Manon, Dominique Magloire, Ana Ka (éliminée lors des cross-battles), Anahy (éliminée lors des cross-battles) ; l'équipe de Jenifer est composée de Amalya Delepierre, Al.Hy (éliminée lors des cross-battles), Ogee (éliminée lors des cross-battles), Charlie (éliminé lors des cross-battles), Leelou Garms (éliminée lors des cross-battles) et Antony Trice (éliminé lors des cross-battles) ; chez Zazie, on retrouve Gjon's Tears, Demi Mondaine, Olympe (éliminée lors des cross-battles), Louise Combier (éliminée lors des cross-battles), Yoann Launier (éliminé lors des cross-battles), Will Barber ; dans l'équipe de Mika, il y a Paul Ventimila, Victoria Adamo, Anthony Touma, Terrence James, Ecco (éliminée lors des cross-battles) et Néo (éliminés lors des cross-battles) ; enfin, du côté de Patrick Fiori, l'équipe est composée de Flo Malley, Emmy Liyana (éliminée lors des cross-battles), Louis Delort, Atef Sedkaoui (éliminé lors des cross-battles), Antoine Galley et Cassidy Cruiks (éliminée lors des cross-battles).

En 2021, c'est Marghe, de l'équipe de Florent Pagny, qui a été élue grande gagnante de la saison 10 de The Voice. La jeune femme de 22 ans a recueilli 68% des votes du public, contre 32% pour son adversaire, Jim Bauer. La chanteuse va donc signer un contrat avec Universal Music et enregistrer un album. La finale de The Voice 2021 a été différente des autres. Une nouvelle règle a été mise en place, avec un premier vote du public pour choisir deux candidats. Les deux "super-finalistes" ont pu interpréter des titres originaux pour montrer leur univers musical. Marghe a pu convaincre les téléspectateurs avec une chanson qu'elle a écrite et composée, intitulée "Forget Everything".

D'ordinaire, le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. En 2021, l'émission a débuté le 6 février pour une diffusion tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle est également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1. La saison 2021 a pris fin le samedi 15 mai 2021 avec la victoire de Marghe en finale. Notez que, cette année, TF1 diffuse également une saison All Stars de The Voice plutôt qu'une saison dédiée aux enfants avec The Voice Kids. The Voice All Stars 2021, une saison spéciale pour fêter les 10 ans de l'émission, est diffusée du 11 septembre 2021 au 23 octobre 2021.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience. Notez enfin que, dans le cadre du partenariat intergroupes entre TF1, France Télévisions et M6, les épisodes de The Voice sont également mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.