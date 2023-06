Arthur lance son nouveau jeu, intitulé "The Wheel", sur TF1 ce vendredi 9 juin 2023. On vous explique les règles et les stars invitées.

C'est un programme qui a fait le tour du monde mais qui n'était encore jamais adapté en France. C'est désormais chose faite avec The Wheel, jeu télévisé qui débute sur TF1 ce vendredi 9 juin 2023 à 21h10. L'émission présentée par Arthur reprend un concept anglo-saxon dans lequel des joueurs anonymes, aidés par différentes vedettes, vont devoir répondre correctement à des questions de culture générale...

Mais le hasard a également une place dans ce programme sous la forme d'une roue géante de 12 mètres de diamètre et peut provoquer la malchance des candidats... Ce vendredi soir, les candidats seront aidés par plusieurs personnalités bien connues des téléspectateurs : le journaliste Philippe Manoeuvre, la chanteuse Shy'm, le chef Michel Sarran mais aussi la judokate Clarisse Agbegnenou.

Les règles de The Wheel expliquées

Plus concrètement, quels sont les rouages de The Wheel ? Le candidat doit répondre à sept questions, sur des thèmes différents qui correspondent à la spécialité d'une des personnalités présentes sur le plateau. Ces dernières vont devoir aider les candidats. Mais attention, la roue va venir mettre à mal ce jeu de culture générale, puisqu'elle détermine quelle star viendra en aide au candidat : s'il s'agit de celle qui est experte dans ce thème, le candidat a de la chance, mais s'il s'agit de celui qui s'y connaît le moins, et a été choisi en amont, le candidat est éliminé et cède sa place à un autre participant. En cas de bonne réponse, le joueur remporte une somme d'argent, sinon, il est mis de côté et laisse sa place. Si son remplaçant fait une erreur, il peut revenir tenter sa chance dans le jeu.