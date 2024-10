Tom et Lola, la série de France 3, tente de casser les codes du duo de flics qui finissent par être attirés dans un jeu de séduction ou une relation amoureuse complexe. En tout cas au départ...

Tom et Lola, un garçon, une fille, bref, deux flics qui vont tenter de résoudre des affaires rocambolesques, main dans la main... A première vue, la série de France 3, coproduite avec Mediawan, Be-FILMS et la RTBF, et programmée les mardis soirs à partir du 1er octobre 2024, ne casse pas vraiment les codes de la série policière française au relents romantiques, mettant en scène un duo dont on se demande dès les premières minutes s'il va finir en couple. Sauf que Tom et Lola part justement d'un principe légèrement différent.

Le pitch de la série : Tom, qui vient de se faire plaquer par son épouse et a une relation distante avec sa fille Ludivine, cherche un nouveau logement et s'installe provisoirement chez Lola, sa meilleure amie, séparée elle aussi et maman de deux ados. Et comme si cela ne suffisait pas, Lola, qui se trouve être capitaine à la PJ, voit un beau jour le même Tom, officier chez les Stups, débarquer dans son équipe. Comme leur colocation, leur collaboration va évidemment s'avérer plus longue de prévue et le duo va vite se retrouver à vivre et travailler ensemble pour une durée indéterminée.

Vous l'aurez compris : Tom et Lola tente, au départ en tout cas, d'éviter le sempiternel jeu de la séduction ou le cliché de l'histoire d'amour complexe dans la relation entre les deux flics. Partant plutôt sur le terrain d'une amitié solide, il va mettre en scène un duo qui va transposer ses petits jeux d'enfants et de compétition sur des scènes de crime (à commencer par le fameux "Cap ou pas cap" et "Le premier qui…"). Comme toujours, le reste de l'équipe va aller de surprise en surprise devant les frasques des deux potes, colocs et collègues, qui parviennent néanmoins à résoudre les affaires au kilo.

Du point de vue de la critique, Tom et Lola s'avère finalement une comédie policière plutôt réussie, ou en tout cas séduisante, pour peu qu'on aime les scénarios légers et la bonne humeur dans la caserne, sans oublier les jolis décors (elle a été tournée dans le Var). Les avis, de Télé 7 Jours à Télé Loisirs, sont plutôt positifs. Même l'exigeant Télérama salue l'effort de la série qui "se démarque [...] par ses dialogues, son sens du rythme [...] et par l'excellente prestation" des acteurs principaux, "aussi drôles et virevoltants l'un que l'autre".

Au casting justement, Dounia Coesens, la célèbre Johanna de Plus belle la vie, incarne Lola Briand, quand Pierre-Yves Bon, aperçu quant à lui dans Section de recherches, incarne Tom Serino. Autour d'eux, Élodie Varlet (Plus belle la vie, encore) incarne Gaëlle la légiste, Evelyne El Garby Klaï (Ici tout commence) joue une commissaire fort sympathique, Grégoire Paturel (La faute à Rousseau) un jeune flic qui fait ses armes et Yassine Hitch un lieutenant un peu casanier.