Ligue des champions : le tableau de la phase finale, les adversaires de Paris en quarts et en demi

Le tableau de la Ligue des champions offre des adversaires prestigieux au PSG pour les quarts, mais aussi des adversaires potentiels tout aussi redoutables en demi-finale...

Ils l'ont fait ! Face aux Reds de Liverpool, le PSG s'est arraché pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa défaite 1-0 à l'aller, Paris était dos au mur et a réussi l'impensable mardi soir : s'imposer à Anfield après la séance de tirs au but. Un exploit majuscule qui offre à Paris de belles perspectives pour l'avenir. Pour Lille, l'enjeu était tout aussi majeur mercredi et l'exploit n’était pas loin. Après un match nul (1-1) à Dortmund, les Dogues ont finalement craqué à domicile (1-2) alors qu’ils tenaient leur qualification à la mi-temps. En cas de victoire, le Losc pouvait pourtant poursuivre une épopée historique et viser le dernier carré de cette C1. Il n’en sera rien.

Le tableau de la Ligue des champions au stade des huitièmes a justement de quoi mettre les Parisiens sur un nuage. Pour le PSG, le quart finale se jouera soit face à Aston Villa, soit face à Bruges. Mais en cas de qualification pour la demi-finale, c'est Madrid ou Arsenal qui se profile à l'horizon. Dans la deuxième partie de ce tableau de la Ligue des champions, on doit donc se résoudre à une confrontation de Dortmund, et non Lille, face à Barcelone en quarts, suivie de l'Inter Milan ou du Bayern Munich…