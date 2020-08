TROP JEUNE POUR MOI - Loyan Pons de Vier trouve son premier rôle dans le téléfilm de TF1. Mais qui est l'interprète de Théo dans Trop jeune pour moi ? Portrait.

[Mis à jour le 31 août 2020 à 21h00] C'est la première fois qu'il apparaît à la télévision, et Loyan Pons de Vier a décroché le premier rôle d'une comédie romantique de TF1 ! Le jeune acteur apparaît face à Hélène de Fougerolles dans Trop jeune pour moi, téléfilm diffusé sur la Une le 31 août 2020. Le comédien encore en formation campe Théo, un jeune homme de vingt ans qui va redonner la joie de vivre à Doria, une femme d'une quarantaine d'année en pleine crise existentielle. Si le reste du casting est connu du public de la première chaîne (Hélène de Fougerolles donc, mais aussi Arielle Dombasle et Terence Telle), ce n'est pas le cas de l'acteur qui joue Théo.

Loyan Pons de Vier joue en effet son premier rôle dans Trop jeune pour moi. Le jeune acteur suit actuellement des études de comédie à la classe libre du Cours Florent, à Paris. Il a intégré cette formation en 2015. Comme il l'explique dans une interview à MyTF1, ce n'est qu'en terminale que ce passionné de surf (il en a pratiqué lors de compétition de haut niveau) a commencé à s'intéresser au théâtre : "Après l'obtention de mon bac, je suis entré en école de commerce à Bordeaux mais les études n'ont jamais été mon fort ! J'ai alors réfléchi à ce que je voulais faire et après une rencontre formidable avec François-Xavier Hoffmann, j'ai décidé de débuter le théâtre." Et tout est allé très vite pour le jeune acteur, qui pour sa première apparition à la télévision, décroche le rôle principal d'une comédie romantique de TF1. "J'ai beaucoup travaillé ces dernières années et j'avais très envie de pouvoir mettre les pieds sur un plateau pour pouvoir enfin exercer mon métier. J'étais donc très motivé en arrivant sur le tournage." Il faudra cependant attendre (notamment les retours sur Trop jeune pour moi) avant de savoir si c'est le début d'une longue carrière à la télévision.

En savoir plus

Synopsis - Doria, la quarantaine, vit une crise existentielle. Elle décide de partir se ressourcer à l'île Maurice, où habite sa mère. Elle fait la rencontre de Théo, un homme âgé de vingt ans de moins qui lui redonne le goût à la vie.

Trop jeune pour moi réunit un casting composé de têtes connues des téléspectateurs de TF1 et de nouveaux visages. Hélène de Fougerolles, qui oeuvre également dans Balthazar, est l'héroïne de cette fiction. Face à elle, dans le rôle du jeune premier romantique on retrouve Loyan Pons de Vier dans le rôle de Théo. C'est toutefois la première fois que le public de la Une le voit, puisqu'il joue ici son premier rôle à la télévision. Dans les seconds rôles, on retrouve également Arielle Dombasle, de retour à la télévision après trois ans d'absence du petit écran. Les connaisseurs de la première chaîne reconnaîtront également Terence Telle, mannequin qui avait fait sensation lors de la saison 9 de Danse avec les Stars.

Trop jeune pour moi est un téléfilm en deux parties de TF1. Cette comédie romantique est à découvrir pour la première fois le lundi 31 août 2020 dès 21h05 sur la première chaîne. Les deux parties se suivent dans la soirée. Trop jeune pour moi/Coup de foudre à l'île Maurice est également à découvrir le mardi 1er septembre 2020 à 21h00 sur TF1 Séries Films. Les téléspectateurs l'ayant raté peuvent le voir en replay streaming sur la plateforme MyTF1.

Trop jeune pour moi questionne donc les différences d'âge dans les relations amoureuses. Mais le téléfilm de TF1, qui faisait à l'origine partie de la saga "Coup de foudre..." est-il réussi ? Oui, si l'on en croit les premières critiques publiées à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour Ouest-France, "certes, le cadre de la fiction est paradisiaque et l'ensemble est très sensuel, mais le propos tenu est profond, bien traité, et méritait mieux que figurer dans la saga des comédies romantiques de la Une." Le décors de carte postale fait rêver, mais l'intérêt de cette comédie romantique réside ailleurs selon les critiques : sa force reste son propos et son casting. Si Allociné déplore "une trame un peu trop convenue" et "qui n'offre pas beaucoup de surprise", "Trop jeune pour moi se révèle une bonne surprise et s'impose sans peine comme l'un des "Coup de foudre..." les plus réussis. Voire le plus réussi, tout simplement" Cette nouvelle comédie romantique devrait donc assurément plaire aux amateurs de la saga de TF1 !

Trop jeune pour moi - au programme TV le 31 août 2020 sur TF1