MyTF1 Max : s'abonner, prix, gratuit, désabonnement... Tout savoir

MYTF1MAX. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la plateforme de TF1 sans interruption publicitaire, qui propose également le live de la Star Academy.

MyTF1 Max est une plateforme de streaming de TF1 par abonnement payante qui se distingue de sa plateforme de replay, MyTF1. Sur la version "max", les internautes peuvent retrouver tous les programmes de TF1 en streaming et sans aucune coupure publicité, mais aussi profiter des replays plus longtemps (30 jours au lieu de 7).

Cette plateforme connaît un attrait tout particulier avec le retour de la Star Academy, et pour cause : avec un abonnement à MyTF1 Max, il est possible de suivre en direct et (quasiment) 24h sur 24 la vie des élèves au château de Dammarie-les-Lys, en plus de la quotidienne diffusée à 17h30. Il est possible de regarder leur quotidien du lundi au vendredi de 8h à minuit, et le dimanche de midi à minuit, avec cependant certaines coupures de l'image ou du son. Ci-dessous, on vous explique toutes les informations à connaître pour profiter de MyTF1 Max.

Pour s'abonner à MyTF1 Max, c'est très simple : il suffit de se rendre sur le site tf1.fr/offre-max et de cliquer sur le premier bouton qui apparaît, intitulé "Démarrer l'essai gratuit de 7 jours". Deux offres vous sont alors proposées : un prélèvement mensuel de 2,99€ par mois, qui permet de bénéficier de 7 jours gratuit, ou un abonnement annuel à 29,99€, qui permet d'économiser deux mois. Vous devez ensuite rentrer votre mode de paiement pour démarrer votre abonnement.

Il existe seulement deux offres d'abonnement pour profiter de MyTF1 Max : un abonnement mensuel à 2,99€ par mois avant le 30 novembre 2022 (3,99€ par mois au-delà de cette date pour les nouvelles souscriptions), qui permet de bénéficier de sept jours gratuits ou un abonnement annuel à 29,99€ par an, qui ne dispose pas d'essai gratuit mais qui permet d'économiser sur deux mois.

MyTF1 Max est une plateforme par abonnement payant. Il est toutefois possible d'en profiter gratuitement, du moins durant un certain laps de temps. Si vous optez pour l'offre mensuelle au moment de votre abonnement, sachez que vous bénéficiez de 7 jours d'essai gratuit pour découvrir le site et son contenu. Le prélèvement est effectué lorsque la période d'essai est dépassée, il faut donc bien penser à se désabonner avant si vous ne souhaitez pas poursuivre votre abonnement.

Vous ne souhaitez pas poursuivre votre abonnement mensuel à MyTF1 Max ? Il est possible de se désabonner à tout moment. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'onglet "mon compte" sur le site web de la plateforme, et de cliquer sur le bouton de résiliation. L'abonnement prend fin automatiquement à la fin de la période de facturation en cours.

Si vous vous abonnez à MyTF1 Max, vous pouvez visionner le contenu de la plateforme sur tous les écrans, que ça soit votre PC, votre smartphone, votre tablette mais également votre TV. Pour cela, il suffit d'utiliser un équipement chromecast qui soit compatible et de synchroniser le site ou l'application à sa télévision en utilisant le WIFI. Notons également que les clients d'Orange ont également accès à MyTF1 Max dans leur offre Replay Max.

Salto est une plateforme de streaming par abonnement payant qui propose du contenu de TF1, mais également d'autres chaînes, comme M6 ou France 2, parfois avant leur diffusion et sans publicité. MyTF1 Max se distingue en ne proposant que du contenu de TF1, sans pub, et en proposant pour l'heure en exclusivité le direct de la Star Academy.