Ce mardi, M6 diffuse les deux premiers épisodes de sa série inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 14h37] L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue d'inspirer la télévision. Un an après le téléfilm de TF1 La Part du soupçon avec Kad Merad, M6 propose sa propre production avec une fiction sérielle en quatre épisodes intitulée Un homme ordinaire. Dans un rôle librement inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est Arnaud Ducret qui campe le rôle principal de cette série événement sur M6. Que dire de la fidélité de cette fiction ? Tout d'abord, elle se heurte à la réalité de ce fait divers : le quintuple meurtre d'avril 2011 est toujours élucidé et son principal suspect, le père de famille Xavier Dupont de Ligonnès, est toujours introuvable. Un homme ordinaire s'attache à mettre en scène le caractère intime de ce crime. Il y a donc une large part de fiction dans cette série.

Pierre Aknine, créateur et réalisateur de la série, l'assume totalement : après une longue étude sur l'affaire et des contacts avec "plusieurs protagonistes concernés" pour s'inspirer des éléments connus avant de se lancer dans l'écriture fictionnelle à proprement parler. A ce stade, Aknine précise que "nous ne tenions plus compte de la réalité mais souhaitions faire une proposition sur cette étude. Nous souhaitions proposer notre hypothèse." C'est donc bien de cela qu'il s'agit dans cette série M6 : une hypothèse sur ce qui a pu se passer aussi bien au moment des meurtres qu'après.

Dans sa critique de la série, Le Parisien revient sur la fidélité du projet de M6 au regard de ce que l'on sait sur ce qui s'est réellement passé à Nantes en avril 2011 et après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. "La fiction aurait pu se contenter de s'appuyer sur des éléments réels" peut-on lire avant d'être mis en garde sur la nature de l'épisode 4 : "pure élucubration" dans le but d'expliquer la disparition de Dupont de Ligonnès qui "s'enfonce dans l'invraisemblable à force d'essorer les codes du thriller". A noter que ce n'est pas la première fois que M6 s'intéresse à ce fait divers puisque la chaîne avait déjà diffusé, en 2018, un docu-fiction intitulé "Xavier Dupont de Ligonnès : dans la tête du suspect".