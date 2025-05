Eurovision 2025 : JJ grand gagnant ! Le classement de Louane et de la France très frustrant

L'Eurovision 2025 a sacré JJ, alias du chanteur autrichien Johannes Pietsch, dans la nuit de samedi à dimanche, avec une chanson montant dans les tours. C'est le gagnant et c'est comme ça. Le classement de Louane a encore de quoi faire enrager...

En direct

01:33 - Israël, deuxième de l'Eurovision, malgré les attaques La position d'Israël dans le classement de l'Eurovision, ainsi que ce vote du public massif seront immanquablement commentés. Plusieurs pays, dont la Slovénie et l'Islande, avaient estimé que sa candidate devrait être exclu de l'Eurovision en raison de son offensive militaire à Gaza. Lors des répétitions, Yuval Raphael, déjà la cible d'une campagne de haine, avait été copieusement sifflée par des agitateurs qui avaient été exfiltrés par le service de sécurité. Ce samedi dans le centre-ville de Bâle, des manifestants ont brûlé un drapeau israélien et un drapeau américain en marge du concours.

01:20 - La Suisse, elle aussi punie par le public qui ne lui a donné aucun point Il n'y a pas que Louane à avoir été flouée par le public cette année. Zoë Më, la représentante de la Suisse, était deuxième après le vote professionnel. Elle finit pourtant dixième, étant donné que le public ne lui a pas donné un seul point. Zéro, rien, nada. Un résultat incompréhensible tant la performance de la chanteuse était jolie et poétique.

01:18 - Deuxième année de suite à zéro points du public pour le Royaume-Uni S'il y a bien un pays qui n'a pas été surpris de recevoir zéro points de la part du public, c'est le Royaume-Uni. Le groupe Remember Monday se cachait ainsi déjà les yeux et ricanait de manière manifeste en attendant l'annonce des résultats. Il faut dire que c'est la deuxième année de suite que cela arrive. Dommage pour le Royaume-Uni !

01:11 - Israël manque créer la surprise avec un incroyable vote du public Alors qu'Israël était loin de la tête du classement après le vote des professionnels, en 15e position avec 60 points, le pays s'est retrouvé premier soudainement, grâce au vote du public assez inhabituel, qui lui a attribué 297 points ! De quoi propulser Yuval Raphael, survivante du massacre du 7 octobre, en tête quasiment jusqu'à la fin. Ce n'est que l'Autriche, elle-même en tête après les vote professionnels, qui l'a fait redescendre à la deuxième avec 357 points au total. Yuval Raphael avait déjà été Assez pour provoquer la polémique dès demain ?

01:06 - Louane boudée par le public dans les grandes largeurs Alors qu'elle faisait partie des favoris et que ce statut avait été renforcé par le vote des professionnels, Louane finit seulement septième de l'Eurovision. En cause, le vote du public qui ne lui a accordé que 50 points. Un mystère au vu de son interprétation pleine d'émotion et exempte de ratés. La chanteuse n'a d'ailleurs pas réussi à cacher sa déception lors de l'annonce des points.

01:05 - Le classement complet Voici le classement complet de l'Eurovision 2025. La France finit à 230 points, soit plus de 200 points derrière l'Autriche, grande gagnante. Pour rappel, Louane était pourtant troisième avec 180 points à l'issue des votes des jurys de chaque pays. Autriche : 436 points Israël : 357 points Estonie : 356 points Suède : 321 points Italie : 256 points Grèce 231 points France 230 points Albanie : 218 points Ukraine : 218 points Suisse : 214 points Finlande : 196 points Pays-Bas : 175 points Lettonie : 158 points Pologne : 156 points Allemagne : 151 points Lituanie : 96 points Malte : 91 points Norvège : 89 points Arménie : 72 points Portugal : 50 points Luxembourg : 47 points Danemark : 47 points Espagne : 37 points Islande : 33 points Saint-Marin : 27 points

01:01 - C'est l'Autriche qui l'emporte avec 436 points ! L'Autriche remporte l'Eurovision 2025 avec un total de 436 points (180 points du public et 258 points des professionnels). Israël est deuxième. La France finit septième avec seulement 50 points du public alors qu'elle était troisième après le vote professionnel.

00:35 - La France oscille entre la 3e et 4e place avec les votes professionnels Pour l'instant, alors que nous en sommes à 26 pays sur 37 qui ont annoncé leurs votes, la France ne cesse de bouger entre la troisième et la quatrième place. Elle est talonnée par l'Italie de près. Il restera ensuite le vote du public qui compte pour moitié.

00:28 - JJ, en tête à la moitié des votes professionnels, interrogé sur son sentiment Le concurrent autrichien, JJ, qui est en tête à la moitié des votes professionnels est interrogé sur ce qu’il en pense : « C’est au-delà de mes rêves les plus fous. Je n’arrive pas à analyser ce qui se passe, j’ai tellement besoin d’aller faire pipi ». On ne peut pas lui reprocher son manque de spontanéité !

00:03 - Nemo se produit sur son nouveau titre, "Unexplainable" Le vainqueur de l'an dernier, Nemo, est de retour sur scène pour sa nouvelle chanson, "Unexplainable". Le chanteur donne tout, finissant sa chanson à genoux, perruque arrachée, maquillage coulant. Ça ne respire pas la joie de vivre mais la performance vocale est là.

17/05/25 - 23:59 - Ed Sheeran soutient Louane ! Le chanteur britannique, Ed Sheeran, a publié une story sur son compte Instagram en soutien à Louane : "Quelle chanson, un si beau titre. J'espère que tu vas gagner". On espère pareil que lui finalement !

17/05/25 - 23:50 - Le retour des préférés du public sur ces dernières années Baby Lasagna, le candidat croate de 2024 et Käärijä, le candidat finlandais de 2023, qui avaient tous les deux remporté le vote du public et étaient arrivés deuxièmes de leur année, se produisent ensemble lors d'un des entractes de l'Eurovision. Ils ont aussi créé un titre commun "Eurodab". Ils semblent militer pour le retour du dab, ce geste défendu depuis bien 5 ans.

17/05/25 - 23:42 - Louane plus tendue qu'en demi-finale ce soir Lors de sa performance, Louane est apparue plus tendue et moins à même de transmettre son émotion que lors de la demi-finale. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas livré un moment bouleversant mais elle semblait plus libre lors de ses performances précédentes. La faute au stress ?

17/05/25 - 23:25 - Revivez la prestation de Louane en vidéo Louane est apparue sur la scène de l'Eurovision, à Bâle, peu après 23 heures. La chanteuse a livré une interprétation parfaite de son titre "maman". Et on remarque qu'elle a été très applaudie voire ovationnée par le public présent en Suisse ce samedi soir. Un bon présage ? Vous avez manqué la prestation de la Française, ou vous somnoliez déjà un peu en la regardant ? Pas de panique : on vous propose de voir et revoir sa prestation en vidéo ci-dessous.

17/05/25 - 23:18 - Louane magistrale sur "maman" Enfin, c'est l'heure de Louane et de sa chanson, "maman" ! La chanteuse livre une magnifique performance, qui se termine en apothéose, quand le dernier "maman" est prononcé par sa fille. Louane manque d'ailleurs d'être submergée par l'émotion sur la fin, lorsqu'on entend de gros sanglots dans sa voix mais réussit à se contenir. On ne sait pas si ça va suffire pour la victoire mais c'était beau !

17/05/25 - 23:09 - La Suède, grande favorite de la compétition, est très entraînante ! Le groupe de la Suède, Kaj, chante une ode au sauna en suédois. C'est le grand favori, et en voyant la mise en scène, au coin d'un feu de bois, sur un décor de fausse forêt avec un accordéon et des danseurs bûcherons avant le faux sauna et les danseurs en serviettes, on comprend. Le tout est super entraînant, ne se prend pas au sérieux et apporte ce qu'il faut de bonne humeur !

17/05/25 - 23:00 - Malte mise sur l'osé et le Portugal sur la tristesse La représentante de Malte, Miriana Conte, est déterminée à refuser la consigne de l'Eurovision de mettre des tenues plus couvrantes. Elle saute sur une boule rebondissante, danse devant des danseurs qui écartent les jambes, bref, fait tout ce qu'il est possible de faire pour faire passer son message tout en restant dans les limites de ce que la décence permet à la télévision. En comparaison, le groupe portugais Napa, qui passe après, a l'air très fade. Si on osait, on dirait que ça NAPA d'intérêt.

17/05/25 - 22:50 - La Suisse enchante et l'Arménie est peu compréhensible Le candidat arménien, Parg, interprète un chant obscur, "Survivor", où il court sur ce qui ressemble à un tapis de course géant et répète beaucoup le titre de sa chanson. Zoë Më, la candidate suisse, chante une ballade en français, "Voyage", à l'opposé de l'Arménien. L'ensemble est très poétique et fait du bien par sa simplicité.

17/05/25 - 22:41 - L'Allemagne et la Grèce oublient de varier le rythme et lassent C'est la première fois que l'Allemagne chante en allemand à l'Eurovision avec ce duo frère et soeur. La chanson, très dansante, change cependant peu de rythme et devient lassante à la longue. La Grèce se place un peu dans la même logique, un manque de changement de rythme, malgré des capacités vocales présentes.

17/05/25 - 22:29 - La Pologne s'emballe Justyna Steczkowska, la candidate polonaise dont c'est la deuxième participation à l'Eurovision, après 1995, est manifestement partie dans une ambiance fin du monde, créatures mi-inspirées de gladiateurs, mi-de tritons, elle joue du violon sur scène et se lance dans de grandes notes tenues. On a pu voir un dragon en fond, des flammes, la chanteuse dans les airs, qui court en talons... Pourquoi pas mais surtout pourquoi ?

17/05/25 - 22:25 - L'Italie fait rire sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, Lucio Corsi, le candidat italien, provoque quelques moqueries en raison de ses choix de maquillage blanchâtre sur le visage : "j'ai l'impression que si je regarde la télé, une malédiction sera lancée sur moi"

17/05/25 - 22:18 - Émotion pour les Pays-Bas, sensualité appuyée pour La Finlande Le candidat néerlandais, Claude, dont une partie de la chanson est en français, est éminemment sympathique. Il finit sa chanson dans un sanglot, assez logique quand on sait qu'elle parle de paroles que lui disaient sa mère quand il était petit. Erika Vikman, la candidate finlandaise, se place dans un autre genre avec sa chanson "Ich Komme" ("J'arrive") aux sous-entendus clairement sexuels. Le justaucorps en cuir noir clouté et les cuissardes appuient le message. On a perdu Stéphane Bern et Laurence Boccolini sur les blagues graveleuses au début de la chanson.

17/05/25 - 22:11 - Une performance islandaise qui donne le sourire tandis que la lettonne effraie Les Islandais VÆB interprètent "RÓA". Si le titre n'a rien de fou, la mise en scène avec faux bateau en décor, en image, les tenues argentées, les lunettes de soleil et les danses de fin de soirée rendent le tout très sympathique et donnent envie de danser sur sa chaise. La Lettonie est représentée par 6 artistes, les Tautumeitas. Leurs harmonies fonctionnent bien sur scène mais leurs tenues de créatures marines avec cheveux collés au justaucorps et la mise en scène mystique font un peu peur.

17/05/25 - 22:02 - L'Autriche renforce sa position de favorite avec une performance très technique JJ, le candidat autrichien, assure sur la scène. Ce sont les auteurs de Nemo qui ont écrit sa chanson et cela s'entend dans le style. Le contre-ténor qui peut atteindre les hauteurs d'un soprano chante "Wasted Love" dans une scénographie en noir et blanc. Il déploie un vrai talent et produit une performance vocale impressionnante, saluée avec force par le public.