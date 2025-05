Joe Biden atteint d'un cancer mortel ? Ces facteurs aggravants pour la santé de l'ancien président américain

Joe Biden a été diagnostiqué d'un cancer "agressif" de la prostate à 82 ans. Si des traitements peuvent être efficaces contre la maladie, l'ancien président américain présente plusieurs facteurs aggravants qui réduisent les chances de rémission.

Le crabe a encore frappé. Joe Biden souffre d'une forme "agressive" du cancer de la prostate a annoncé son bureau personnel dans un communiqué le dimanche 18 mai. Le cancer de l'ancien président des Etats-Unis présente des "métastases osseuses" et se montre particulièrement virulent puisqu'il est de niveau 9 sur les 10 échelons du score de Gleason qui évalue l'agressivité des cancers de la prostate d'après le communiqué cité par les médias américains.

Le diagnostic de Joe Biden a été confirmé le vendredi 16 mai, une semaine après l'examen d'un nouveau nodule de la prostate. L'octogénaire avait décidé de consulter "après avoir ressenti des symptômes urinaires croissants". La description du crabe qui a attrapé l'ancien locataire de la Maison Blanche a de quoi inquiéter, mais les proches de Joe Biden ont indiqué que "le cancer semble être hormonosensible, ce qui permet une prise en charge efficace".

Un cancer à risque, mais une rémission possible pour Joe Biden ?

Le cancer de la prostate est le plus courant chez les hommes puisqu'il représente 25% des cancers masculins selon l'Institut national du cancer (INCa). "Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui évolue généralement lentement, à partir de cellules de la glande prostatique devenues anormales", explique l'association française Fondation pour la recherche sur le cancer. Si la maladie est fréquente, il s'agit d'un cancer de "bon pronostic" auquel de nombreux patients survivent. Selon Ameli, 93% des hommes atteints de ce cancer sont encore en vie cinq ans après le diagnostic, mais "un petit nombre va être des formes agressives qui vont s'accompagner d'un décès du patient", précise le professeur Stéphane Oudard sur le site de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Joe Biden souffre d'un de ces cancers agressifs et donc plus à risque. La maladie de l'homme politique s'accompagne de métastases osseuses, or ces dernières peuvent diminuer l'espérance de vie après le diagnostic : "la survie à 5 ans pour ces hommes varie entre 30 et 50%" indique le professeur Aurel Messas, chirurgien urologue à Paris et spécialisé dans le traitement du cancer de la prostate. Le médecin se veut cependant rassurant et ajoute qu'avec "des traitements efficaces et une prise en charge optimale, certains patients peuvent vivre plus longtemps".

Des traitements sont effectivement envisageables, mais le diagnostic de Joe Bien a été fait à un âge avancé - l'ancien président américain est âgé de 82 ans - et la vieillesse est un facteur à risque qui peut diminuer les chances de rémissions. Selon l'INCa, l'âge médian du décès des hommes atteints d'un cancer de la prostate est de 83 ans.

Quels traitements sont possibles pour Joe Biden ?

L'homme politique, qui s'est mis en retrait en 2024 en renonçant à participer à la dernière élection présidentielle, présente une forme grave, mais hormonodépendante de la maladie qui peut être prise en charge avec de l'hormonothérapie. Le traitement consiste à stopper la production des hormones masculines qui favorisent le développement du cancer, notamment la testostérone ou l'androgène. Dans le cas de Joe Biden, dont le cancer s'accompagne de métastases osseuses, le traitement pourrait également comprendre de la radiothérapie pour réduire la douleur et prévenir les fractures.