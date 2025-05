Vigilance orages : tous ces départements en alerte orange, la grêle est là

Onze départements ont été placés en vigilance orange pour "orages" ce lundi 19 mai par Météo France. De la grêle et d'importants cumuls de précipitation sont attendus.

Une importante dégradation par le sud-ouest ce lundi 19 mai. Météo France place onze départements en vigilance orange pour "orages" : les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, la Dordogne et le Cantal. L'alerte est prévue pour 14 heures, jusqu'à 22 heures, pour l'instant. "Le gros des orages est attendu dans l'après-midi", précise la station météorologique.

En effet, les conditions vont devenir bien plus instables à partir du début d'après-midi avec le "déclenchement d'orages d'abord sur l'ouest de Midi-Pyrénées" puis gagnant rapidement vers l'est et le nord. Les météorologues envisagent des chutes de grêle moyenne à localement grosse notamment sur les piémonts des départements pyrénéens, ainsi que de l'est du Gers au Tarn, en passant par le Toulousain, puis plus tard sur l'ouest de l'Aude. Mais également de "fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h localement un peu plus, les zones les plus à risque étant situées entre le sud Toulousain, le nord Ariégeois et le Lauragais.

Des cumuls de pluie jusqu'à 100 mm localement

Enfin, "d'importants cumuls de précipitation, de l'ordre de 30 à 50 mm sur l'épisode avec des maximum locaux pouvant atteindre 60 voire 70 mm, notamment du Tarn au Lot en passant par l'ouest Aveyron, le Tarn-et-Garonne, et l'est de la Haute-Garonne", sont attendus, met en garde Météo France dans son bulletin du jour. Si les orages vont perdre en intensité durant la nuit, des pluies vont persister pour faire augmenter les cumuls (jusqu'à 100 mm sont attendus dans le Tarn et le Lot).

Attention, un décalage des orages vers le nord n'est pas à exclure, et de facto, une extension de la vigilance orange pour "orages" à d'autres départements. Le département de la Haute-Loire est par exemple cité par la station météorologique comme un territoire instable à l'heure actuelle. Dans le même temps, près de 40 autres départements - de la façade atlantique (Landes, Gironde) - en passant par le Centre, jusqu'à l'Est (Doubs, Jura), sont placés en vigilance jaune pour "orages", ce lundi.