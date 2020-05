WHY WOMEN KILL - M6 diffuse jeudi 21 mai le final de sa dernière série américaine, Why women kill. La série a été renouvelée pour une saison 2 aux Etats-Unis.

[Mis à jour le 21 mai 2020 à 20h55] Why Women Kill prend fin ce jeudi 21 mai 2020. M6 diffuse l'épisode final de la première saison, qui suit la vie de trois femmes à différentes époques, toutes confrontées aux infidélités de leur époux. Et que les fans de la série se rassurent : une saison 2 a été commandée aux Etats-Unis. Toutefois, il y aura du changement, et pas des moindres : la suite se focalisera sur de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues. En effet, Why Women Kill est une "anthologie", chaque saison se suffit à elle-même. Cette saison 2 se concentrera donc sur "une nouvelle série de personnages traitant d'actes de trahison", précisait le communiqué officiel de la CBS All Access, qui annonçait en octobre 2019 la saison 2. Cette suite ne se concentrera donc pas sur Beth (Ginnifer Goodwin), Simone (Lucy Liu) et Taylor (Kirby Howell-Baptiste), mais sur de nouveaux protagonistes.

Si la saison 2 de Why Women Kill est bien à l'ordre du jour, à quelle date sera-t-elle diffusée ? Rien n'a été annoncé à ce sujet pour le moment, ni la date de sortie aux Etats-Unis, ni celle en France. L'annonce de la nouvelle saison a été faite en octobre 2019, pour une sortie en 2020. Mais l'épidémie de coronavirus a pu ralentir le tournage et la production, si bien qu'il semble peu probable que la suite arrive aux Etats-Unis avant la fin de l'année 2020, voire 2021. Il faudra attendre la diffusion outre-Atlantique avant de connaître la date de sortie en France. Les fans de Why Women Kill vont devoir faire preuve de patience avant d'en savoir plus.

toutes Les infos sur why women kill

Synopsis - Why Women Kill met en scène la vie de trois femmes vivant dans la même maison, à trois époques différentes (1960, 1980 et 2019). Ces dernières souhaitent se venger lorsqu'elles découvrent que leurs maris respectifs les trompent.

Dans Why Women Kill, Ginnifer Goodwin incarne Beth Ann Stanton dans Why Women Kill. Elle est notamment connue pour avoir incarné Blanche Neige/Mary Margaret dans la série Once Upon a Time in Hollywood. On a également pu la voir interpréter la première femme de Johnny Cash dans le biopic Walk the Line aux côtés de Joaquin Phoenix, et a joué Margene Heffman dans la série Big Love.

L'actrice Lucy Liu prête ses traits à Simone Grove dans la nouvelle série américaine diffusée sur M6. C'est peut-être l'actrice la plus connue du casting : elle incarne Joan Watson dans la série Elementary, mais aussi O-Ren Ishii dans les deux films Kill Bill de Quentin Tarantino. Vous avez également pu la voir dans le rôle d'Alex Munday dans le film Charlie et ses drôles de dames, et Ling Woo dans la série Ally McBeal.

Enfin, le trio est complété par Kirby Howell-Baptiste, qui explose actuellement dans de nombreuses séries américaines. C'est elle qui joue Simone dans The Good Place, mais également Nicole dans la saison 4 de Veronica Mars. Elle a également joué dans les séries Killing Eve, Barry et Love. Dans Why Women Kill, elle incarne Taylor Harding.

La diffusion de la première saison de Why Women Kill a débuté le 26 mars 2020, et s'achève le 21 mai 2020 sur M6, à 21 heures. Pour revoir les épisodes de la série de Marc Cherry, il suffit de se connecter sur le site de replay 6play. La chaîne met en effet en ligne, durant 8 jours, le dernier épisode de la série à visionner en streaming. Il suffit de se connecter au site pour pouvoir visionner le contenu.

Why women kill - au programme TV sur M6