Vacances au Maroc : possible cet été ? Frontières, mesures, ce que l'on sait

Si l'Europe se déconfine peu à peu et rouvre ses frontières, le Maroc reste très prudent face à l'épidémie de coronavirus. Un peu de patience si vous prévoyez un séjour à Marrakech ou Rabat cet été, le pays n'a pas encore donné de date de réouverture de ses frontières.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Avions

Pays de monuments historiques, de déserts, de plages et de villes animées, le Maroc est une destination incontournable pour un week-end ou une semaine de vacances à moins de 4 heures de vol de la France. Relativement épargné par le coronavirus, le pays dénombre un peu plus de 8000 contaminations et 210 décès. Alors que de nombreux pays d'Europe se sont déconfinés progressivement et vont rouvrir leurs frontières afin de relancer la saison touristique cet été, le Maroc reste très prudent et ne donne pour le moment pas beaucoup d'informations sur la réouverture de ses frontières aux étrangers.

Au Maroc, le confinement a débuté le 11 juin dans les zones les moins peuplées mais les restrictions sont maintenues dans les grandes villes. De plus, l'état d'urgence a été prolongé d'un mois, jusqu'au 10 juillet prochain. Alors que l'Europe s'apprête à rouvrir ses frontières, aucune annonce n'a été faite sur la réouverture des frontières marocaines, fermées depuis mi-mars.

Comme pour la date de réouverture des frontières, aucune annonce n'a été faite concernant une éventuelle quarantaine imposée aux touristes qui arriveront au Maroc.

Avec la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, le port du masque reste obligatoire au Maroc. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés et les restaurants et cafés sont limités aux commandes à emporter. Difficile donc d'imaginer passer des vacances "normales" au Maroc cet été temps que ces règles strictes de distanciation sociale et d'hygiène sont en place.

Le pays est toujours divisé en deux, avec une zone 1 qui englobe les régions les moins peuplées. Dans ces petites villes, il sera possible de circuler sans autorisation et de profiter des espaces publics en plein air qui ont rouvert. Par contre, la zone 2 qui regroupe toutes les destinations touristiques du Maroc (Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger...) reste confinée jusqu'à nouvel ordre.

Le Maroc a interrompu ses vols internationaux dès le début de l'épidémie de coronavirus mais le rapatriement de ressortissants français a toutefois autorisé par nécessité. Si des vols sont d'ores et déjà proposés au départ de Roissy et d'Orly dès le 16 juin sur le site de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, cela ne veut pas pour autant dire que vous pourrez vous y rendre pour les vacances d'été. Il faut en effet attendre l'annonce de la la date officielle de la réouverture des frontières marocaines.